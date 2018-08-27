انهدام دوتیم تروریستی درغرب کشور/هلاکت ۲ تروریست و دستگیری ۱۴ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدمحمود علوی در مصاحبه ای گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل اطلاعات کرمانشاه و کردستان، دو تیم تروریستی وابسته به کشورهای متخاصم­ در غرب کشور منهدم شد.

وزیر اطلاعات گفت: یکی از این تیم ها شامل ۱۲ نفر از عوامل و مرتبطان عوامل تروریستی بود که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در اقدام دیگر، تیم نظامی وارداتی گروهک تروریستی که با هدف اجرای اقدامات خرابکارانه و تروریستی وارد کشور شده بود، شناسایی و قبل از هر نوع اقدام خرابکارانه منهدم شد.

علوی افزود: در درگیری مسلحانه با این تیم تروریستی، دو نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند و دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

وزیر اطلاعات گفت: از این تیم تروریستی، چندین قبضه اسلحه کلاشینکف، نارنجک، وسایل ارتباطی و وجه نقد کشف و ضبط شد. برخی از عوامل ترور سرگرد حسن ملکی، فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر که در تاریخ ۲۳ مرداد امسال ترور شد، جزو دستگیرشدگان عملیات اخیر هستند.