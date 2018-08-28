چرا بیش از ۶۱ تن سکه را به نصف قیمت به دلالان فروختید؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی امروز و در طرح سؤال از رئیس‌جمهور خطاب به حسن روحانی اظهار داشت: بارها در برنامه‌هایتان تاکید کرده‌اید که امور کشور باید به طور کارشناسی و با خِرَد جمعی پیش برود؛ کدام کارشناس تجویز کرده بود که دولت و ملت در دو سه سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر دهها میلیارد دلار ارز کشور را برای واردات کالاهای لوکس اختصاص دهد!؟

وی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و گفت «هر کسی که می‌خواهد، بیاید و ارز بگیرد»؛ بسیاری از کارشناسان نسبت به غلط بودن این تصمیم هشدار دادند.

دهقان تصریح کرد: مجلس طرح دوفوریتی آماده کرد تا جلوی آن را بگیرد اما دولت مخالفت کرد و سه و نیم ماه طول کشید تا نظر کارشناسان را باور کند و چه خساراتی که در این مدت به کشور وارد نشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: همه از شما انتظار داشتند که فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود، اما چرا نشد؟ اگر کسی رانتی نخورده، چرا در مقابل خواسته قانونی مردم مقاومت می‌شود؟

وی گفت: دولتِ شما در زمانی که مردم زیر بار فشار تورم هستند، صدها میلیون دلار ارز کشور را برای سفرهای غیرضروری اختصاص داد تا افرادی به رایگان به آنتالیا، مالزی و امثال آن بروند و کشور را به مسخره بگیرند اما در زمان تحریک تقاضا و فعالیت دلالان، عملاً جلوی توزیع دلار و یورو را گرفتند تا عرضه صورت نگیرد.

دهقان افزود: وقتی تقاضا زیاد و از آن طرف جلوی عرضه گرفته می‌شود و فضا به سمت امنیتی شدن می‌رود، معلوم است که قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰ الی ۱۱ هزار تومان می‌رسد و این خیلی هوش و دانش نمی‌خواهد.

این نماینده مجلس خطاب به روحانی ادامه داد: ارز ناشی از صادرات کالا که توسط شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی تحصیل می‌شود، بر اساس نظر کارشناسان هر سه ماه ۱۰ میلیارد دلار بوده است اما در این مدت ۲ میلیارد دلار به بازار عرضه شده است؛ این شرکت‌ها که مدیریت آنها تحت تأثیر پنج وزارتخانه نفت، صنعت، اقتصاد، رفاه و دفاع است، یا ارز را احتکار یا صرف جاهای دیگر کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بعد از این همه ضربه به کشور، اخیراً وزیر نفت را مأمور کرده‌اید با این شرکت‌های شبه دولتی که ارز را به بازار ثانویه نمی‌فروشند، برخورد شود؛ چرا ۵-۴ ماه پیش این کار را نکردید که این همه ضربه به کشور وارد نشود؟

دهقان خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: چرا دولت شما، مردم را به صف کرد تا بیش از ۶۱ تن سکه به نصف قیمت به تعدادی دلال فروخته شود و ذخایر کشور را به هدر دهد تا سکه از ۱.۵ میلیون تومان به ۴ میلیون تومان برسد؟ آقای روحانی! یک آدم بازاری با ۵ کلاس سواد هم حساب ذخایر خود را دارد، چرا دولت شما با این همه ژنرال حساب ذخایر طلا را نداشت؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: این بی‌تدبیری‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی به یک سوم شد و به قیمت خالی کردن سفره مردم تمام شد و دهها هزار میلیارد تومان پول به جیب عده‌ای رانت‌خوار واریز کرد.

وی خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شد: طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکس با اهمال موجب تضییع حقوق عمومی شود، علاوه بر مسئولیت قانونی، باید جبران خسارت نیز بکند؛ حالا شما بگویید چه کسانی در این ماجرا مسئولیت دارند و باید جبران خسارت کنند؟