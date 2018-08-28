به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور، ۲۲ نفر از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس خواستار رای گیری ورقه ای و به صورت علنی در مورد پاسخ های رئیس جمهور شدند.

در ادامه علی لاریجانی گفت: این درخواست باید از قبل تدارک می شد، چون همیشه از طریق ماشین رای گیری می کردیم اما طبق آیین نامه هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا بدهند می‌توان بجای رای گیری با دستگاه به صورت علنی رای نمایندگان را جمع آوری کرد که در این صورت اسامی نمایندگان و رای آنها روی برگه نوشته می‌شود.

در ادامه، این درخواست به رای وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۱۲۶ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس با رای‌گیری علنی در مورد سوال از رئیس‌جمهور مخالفت کردند.