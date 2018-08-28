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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

در صحن مجلس صورت گرفت؛

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی در مورد سوال از رئیس‌جمهور

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی در مورد سوال از رئیس‌جمهور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی در مورد قانع شدن یا قانع نشدن از پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات نمایندگان مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور، ۲۲ نفر از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس خواستار رای گیری ورقه ای و به صورت علنی در مورد پاسخ های رئیس جمهور شدند.

در ادامه علی لاریجانی گفت: این درخواست باید از قبل تدارک می شد، چون همیشه از طریق ماشین رای گیری می کردیم اما طبق آیین نامه هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا بدهند می‌توان بجای رای گیری با دستگاه به صورت علنی رای نمایندگان را جمع آوری کرد که در این صورت اسامی نمایندگان و رای آنها روی برگه نوشته می‌شود.

در ادامه، این درخواست به رای وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۱۲۶ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس با رای‌گیری علنی در مورد سوال از رئیس‌جمهور مخالفت کردند.

کد مطلب 4387260

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اونم که قانع شدند پای خودشان گیر است

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