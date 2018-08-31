باید خوشحال باشیم استقلال آبروریزی بدتری نکرد/ خط دفاعی ضعیف بود

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست استقلال برابر السد قطر گفت: گل زودهنگام استقلال این نوید را می داد که بتوانیم یک پیروزی خوب را برابر السد به دست بیاوریم اما متاسفانه هر چه از زمان بازی می گذشت، حریف قطری بر توپ و میدان مسلط شد و در نیمه دوم هم توانست سه بار دروازه استقلال را باز کند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: آبی پوشان از ابتدای فصل عملکرد خوبی نداشتند، آن هم به این دلیل بود که تغییرات زیادی در این تیم به وجود آمد. درست برعکس تمام کشورهای صاحب فوتبال که نهایتا دو یا سه تغییر در ابتدای فصل دارند و با همان استخوان بندی فصل گذشته به میدان می روند.

عالمی در ادامه گفت: متاسفانه نوع قراردادهایی که در فوتبال ما بسته می شود غیر حرفه ای است و بازیکنان می توانند به راحتی از تیمشان جدا شوند.

پیشکسوت استقلال در خصوص بازی آبی پوشان برابر السد گفت: شرایط بازی به سود السد بود و ما تنها به دفاع کردن می پرداختیم و باید خوشحال باشیم که در پایان آبروریزی نشد و مثل زمان منصوریان ۶ گل از حریف دریافت نکردیم.

وی تاکید کرد: السد از ابتدا تا پایان بازی بیش از ۱۰ موقعیت گل داشت و اگر توپ هایش به گل تبدیل می شد، شکست بسیار سنگینی برای استقلال به وجود می آمد و این موقعیت ها نشان دهنده آن بود که خط دفاعی استقلال بسیار ضعیف است و شفر باید فکری به حال این خط دفاع متزلزل کند.

عالمی در ادامه گفت: استقلال در طول ۹۰ دقیقه ۵ بار هم به دروازه السد هجوم نیاورد و بازی پر از اشتباهی را انجام داد و این اشتباهات با تعویض های شفر تکمیل شد. آبی پوشان با اینکه می دانستند السد در دریبل پاس های کوتاه و «تو در» تخصص خاصی دارد اما راهی برای آن پیدا نکردند و دیدیم که سه گلی که دریافت کردیم همه با اشتباه مدافعان و دروازه بانمان بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توانیم در بازی برگشت نتیجه را جبران کنیم، گفت: اگر بخواهیم منطقی صحبت کنیم بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد اما در فوتبال هیچ چیز مشخص نیست، توپ گرد است و هر اتفاقی می تواند باعث پیروزی استقلال برابر السد باشد.

عالمی در پایان و در پاسخ به این پرسش که نقطه ضعف اصلی استقلال برابر السد چه بود، گفت: بر همگان واضح است که نقطه ضعف استقلال خط دفاع این تیم بود و دانشگر با بازی ضعیفی که از خود ارائه داد، یکی از ضعف های اصلی استقلال برابر السد بود.