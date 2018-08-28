به گزارش خبرنگار مهر، سه موج این پیمایش که به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌اند، منبع اطلاعات مهمی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می‌شوند. داده‌های موج سوم «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» به‌شیوه پیمایشی و براساس مصاحبه حضوری با ۱۴.۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن در ۳۱ استان کشور، که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند، به‌دست آمده است.

بر اساس این طرح، ارزش‌های بنیادین، ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی، رضایت‌مندی، پنداشت از عدالت، نگرش به حال و آینده، نگرش‌ها و رفتارهای دینی، نگرش‌ها در حوزه اقتصاد، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، سردرگمی اجتماعی، ترجیحات ایدئولوژیک، نگرش به روابط خارجی، قانون‌گرایی، وفاداری، هویت، گروه‌های مرجع، نگرش به شغل، مشکلات اجتماعی و اولویت‌های آن، اعتیاد، مخاطره و محیط‌زیست، ارزیابی از عملکرد حکومت، مشارکت اجتماعی، مصرف کالاهای فرهنگی، مصرف تمایزی و فراغت و سفر سنجش شده است.

موچ چهارم با بازنگری در پرسشنامه موج سوم، در سطح ملی اجرا خواهد شد.