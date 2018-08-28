به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه که نسخهای از آن برای اطلاع و اقدام مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها نیز ارسال شده، ۱۱ شهریورماه ۹۷ به عنوان آخرین مهلت اعلام وصول روزنامههای سراسری و استانی تعیین شده است.
طبق ضوابط حمایتی رسانهها در سال ۱۳۹۷، آن تعداد از شمارههای نشریات که در بازه زمانی مورد حمایت، منتشر و اعلام وصول تأیید شده داشته باشند، در فهرست حمایتی قرار میگیرند. بر این اساس، گزارشگیری اداره حمایت، ۱۰ روز پس از پایان هر بازه زمانی اعلام شده، انجام میشود و شمارههایی که پس از موعد مقرر اعلام وصول شوند، مشمول حمایت نخواهند بود؛ بنابراین فرایند اعلام وصول در موعد مقرر و تایید در سامانه، توسط کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات، اهمیت زیادی خواهد داشت.
لازم به یادآوری است روزنامههای استانی و منطقه ای نیز میبایست فرآیند اعلام وصول خود را در تعامل با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تکمیل کنند.
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