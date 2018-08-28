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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعلام کرد؛

۱۱ شهریور آخرین مهلت روزنامه‌ها برای اعلام وصول جهت واریز یارانه

۱۱ شهریور آخرین مهلت روزنامه‌ها برای اعلام وصول جهت واریز یارانه

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی طی اطلاعیه ای آخرین مهلت تایید اعلام وصول روزنامه‌های کشور برای محاسبه یارانه را ۱۱ شهریور ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه که نسخه‌ای از آن برای اطلاع و اقدام مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز ارسال شده، ۱۱ شهریورماه ۹۷ به عنوان آخرین مهلت اعلام وصول روزنامه‌های سراسری و استانی تعیین شده است.

طبق ضوابط حمایتی رسانه‌ها در سال ۱۳۹۷، آن تعداد از شماره‌های نشریات که در بازه زمانی مورد حمایت، منتشر و اعلام وصول تأیید شده داشته باشند، در فهرست حمایتی قرار می‌گیرند. بر این اساس، گزارش‌گیری اداره حمایت، ۱۰ روز پس از پایان هر بازه زمانی اعلام شده، انجام می‌شود و شماره‌هایی که پس از موعد مقرر اعلام وصول شوند، مشمول حمایت نخواهند بود؛ بنابراین فرایند اعلام وصول در موعد مقرر و تایید در سامانه، توسط کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات، اهمیت زیادی خواهد داشت.

لازم به یادآوری است روزنامه‌های استانی و منطقه ای نیز می‌بایست فرآیند اعلام وصول خود را در تعامل با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تکمیل کنند.

کد مطلب 4387600

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