به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید ناصر موسوی لارگانی در تذکری به هیات رئیسه مجلس گفت: زمانی که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس نطق داشت چند مرتبه از موضوع سوال خارج شد و مباحث انحرافی مطرح کرد که جا داشت رئیس مجلس به ایشان تذکر دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادبیات رئیس جمهور در نشست امروز با نمایندگان از بالا به پایین بود، افزود: این نوع برخورد در شان مردم ایران و نمایندگان مجلس نیست.

وی ادامه داد: آمارهای دور از ذهن رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی به ویژه اشتغال سبب تلطیف روح و شادی مردم در ایام عید شد چرا که بیشتر جنبه طنز داشت تا واقعیات.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۷ حداقل ۱۰هزار نفر بیکار شده اند، اظهار داشت: دوران تبلیغات، انتخابات و شعار گذشت، آقای روحانی فقط ۴ سال از عملکرد دولت گذشته انتقاد کرد و در این ۴ سال به نظر می رسد که می خواهد عنوان کند که باید چنین و چنان کرد اما این موضوع با اخلاق و رفتار کسی که از مردم رأی کسب کرده همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق تولید کشور را بیچاره کرده است، تصریح کرد: رئیس جمهور عنوان می کند که قاچاق وجود ندارد در حالی که منابع مختلف در کشور وجود قاچاق را تائید می کنند و این موضوع سبب بیکاری شده و همچنین خودمختاری بانک ها سبب ضربه زدن به تولید شده است.