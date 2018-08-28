مجلس امروز به گرانی های اخیر پاسخ کوبنده داد

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی احمد مرادی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه طی ۴۰ سال درخت انقلاب تنومند شده است، گفت: مردم انقلاب خود را حاصل خون هزاران شهید، جانباز و آزاده می دانند و برای انقلاب خود تا پای جان ایستادگی می کنند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به نمایندگی از مردم ثابت کردند که با کسی تعارف ندارند، افزود: امروز مجلس اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل به توضیحات رئیس جمهور رأی منفی داد و نگرانی مردم را در بحث اشتغال، افزایش قیمت ارز، طلا، گرانی و نورچشمی هایی که به شکل سازمان یافته قاچاق می کنند درک کرد و به آن پاسخ کوبنده داد.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به دولت نشان دادند که قاچاقچیان کولبر مرزنشین یا آن جوان ساحل نشین که برای معیشت خود کالایی جابه جا می کند، نیست.

مرادی در تذکری به رئیس جمهور و اعضای کابینه خواستار درک مشکل مردم هرمزگان که مورد تاکید قرار گرفته شد و از هیات دولت درخواست کرد که در جهت رفع آن ها همت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز کمر مردم از بیکاری، فقر و تبعیض های ناروایی که در کشور وجود دارد شکسته است ولی اراده قوی و پولادین برای حل آن نیاز است، تصریح کرد: از رئیس جمهور و همه اعضای هیات دولت تقاضا می شود از تمام فرصت های موجود در کشور استفاده و در راستای خدمت به مردم گام بردارند.