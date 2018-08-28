برگزاری سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران پس از ۶ سال وقفه

«حمید ضیاییپرور» رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها در گفتگو با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران از سال ۶۹ به این طرف و به فاصله هر چند سال یک بار، برگزار شده و چهارمین دوره آن ۶ سال قبل برگزار شد و از آن دوره این رویداد متوقف شد. دوره پنجم این سمینار از سال گذشته کلید خورد و در نهایت تصمیم گرفته شد که در پائیز امسال و با تغییر عنوان آن به «سمینار بررسی مسائل رسانههای ایران» برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه دفتر متبوعش متولی برگزاری این دوره از سمینار یاد شده و علیاکبر فرهنگی دبیر علمی آن است، از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی این وزارتخانه به عنوان تعدادی از اعضای شورای سیاستگذاری سمینار بررسی مسائل رسانههای ایران، نام برد و افزود: در این سمینارِ یکروزه، حداقل چهار پنل برگزار خواهد شد که کمیتههای اجرایی آنها فعال شدهاند و به زودی هم فراخوان سمینار، از طرف دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها منتشر خواهد شد.
ضیاییپرور، برگزاری پنل استارتآپها و فضای مجازی را از ویژگیهای این دوره از سمینار بررسی مسائل رسانههای ایران ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به محورهای این سمینار، علاوه بر فراخوان مقاله، ما سفارش مقاله به استادان و صاحبنظرات هر حوزه خواهیم داشت. ضمن اینکه کل مقالات پذیرش شده در این سمینار به صورت کتاب چاپ خواهد شد و در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گفت: محور اصلی این سمینار، چالشهای مدیریتی در حوزه رسانه است؛ چالشهای از قبیل اقتصادی، بازاریابی، نیروی انسانی، چاپ، تیراژ، توزیع و ... در کنار آن مسائلی مانند آزادی مطبوعات، مرجعیت رسانهای داخلی در کشور، مسائل قضایی و مشکلات حقوقی حوزه رسانهها در ایران، مورد بحث قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه امسال برای اولین بار مسئله رسانههای خارجی در ایران و تصویر ایران نزد رسانههای خارجی را وارد موضوعات پنلهای سمینار کردهایم.
یادآوری میشود، در اولین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران که در سال ۶۹ برگزار شد، ۲۶ مقاله، در سمینار دوم که در سال ۷۷ برگزار شد، ۵۱ مقاله، در سمینار سوم که در سال ۸۳ برگزار شد، ۲۶ مقاله و در سمینار چهارم که در سال ۹۱ برگزار شد، ۷۲ مقاله، در قالب کتاب مقالات سمینار منتشر شدند.
حمید ضیاییپرور همچنین از نظمبخشیدن به انتشار مجله «رسانه» که به ارتقا رتبه آن از ٢٤ به ٧٦ انجامیده است، برگزاری ۹ نشست تخصصی با موضوعات مختلف رسانهای، ازسرگیری انتشار کتابهای دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بعد از چند سال تعطیلی واحد تولید و انتشار کتاب آن، راهاندازی مجدد سامانه کتابخانه دیجیتال دفتر متبوعش بعد از بیش از دو سال تعطیلی، طراحی ٣ دوره آموزشی جدید شامل مدیریت رسانه، تبلیغات و روزنامهنگاری چند رسانهای (که از مهرماه شروع میشود) و طراحی و اجرای ١٠ کارگاه جدید، به عنوان بخش دیگری از فعالیتهای انجام شده در ۶ ماه مسئولیتش در دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها نام برد.
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