به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست که صبح چهارشنبه در تبریز برگزار میشود، محمد محمدپور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، بهروز جلالی معاون مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در امور فرهنگی و دبیرِ کارگروه اجرای آییننامه انجمنهای ادبی و غلامرضا طریقی دبیر مجمع عمومی انجمنهای ادبی کشور حضور خواهند داشت. گفتوگو و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به آییننامه امور انجمنهای ادبی از برنامههای این جلسه خواهد بود.
گفتنی است، جلالی و طریقی پس از حضور در شب شعر عید غدیر که عصر چهارشنبه با حضور محمدسعید میرزایی و شاعران استانی در تبریز برگزار میشود، راهی ارومیه خواهند شد.
این گزارش میافزاید، در نشست هماندیشی دبیران انجمنهای ادبی آذربایجان غربی که صبح پنجشنبه به میزبانی حجتالاسلام ناصر خدایاری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار میشود، دبیر استانی و دبیران انجمنهای ادبی با هدف هماندیشی و همگرایی بین انجمنها گرد هم جمع میشوند.
اعطای شناسه ملی و پرداخت طراحانه از برنامههایی است که برای انجمنهای ادبی این دو استان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است عصر پنجشنبه در برنامه دیگری، شب شعر غدیر ارومیه با حضور استاد محمدعلی مجاهدی و استاد عسگر شاهیزاده اردبیلی برگزار خواهد شد.
یادآور میشود، نشست هماندیشیِ دبیرانِ انجمنهای ادبی استانها پیش از این در زنجان، خوزستان و تهران با حضور دبیر و اعضای «کارگروه اجرای آییننامه امور انجمنهای ادبی» برگزار شده است.
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