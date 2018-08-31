اصغر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت هدف قراردادن فرودگاه دُبی امارات توسط نیروهای انصارالله یمن به فاصله یک ماه پس از هدف قراردادن فرودگاه ابوظبی آن کشور و افزایش توانمندی دفاعی و نظامی مقاومت یمن، اظهارداشت: باگذشت نزدیک به سه سال و نیم از آغاز تجاوز ائتلاف عربی آمریکایی به مردم مظلوم یمن، شاهد تحولات جدیدی در میدان های عملیاتی نابرابر در آن کشور هستیم.

وی گفت: ائتلاف متجاوز در این مدت از سلاح ها و تجهیزات پیشرفته ای که از سوی کشورهای مختلف جهان دریافت کرده به نبرد با مردم یمن و نیروهای مقاومت در آن کشور پرداخته که البته نتیجه مدنظر آنها هم علیرغم همه حمایت های بین المللی هرگز به دست نیامد و شکست های بزرگی را از نیروهای انصارالله دریافت کردند.

زارعی افزود: شما دیدید که ائتلاف تمام توان و قدرت خود را به کار برد تا بتواند تنها معبر و بندر استراتژیک یمن که همان الحُدیده بود را به اشغال خود در آورد و نهایتا با شکستی مفتضحانه از سوی نیروهای انصارالله مواجه شدند و دفاع جانانه مردم و نیروهای مقاومت یمنی اجازه نداد که طرح دشمنان در این خصوص کارگر بیافتد.

کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: رژیم آل سعود برای جبران شکست های خود در جنگ زمینی اقدام به بمباران های جنایتکارانه ای در مناطق غیرنظامی کرد که حتی بسیاری از متحدان سعودی و همچنین نهادهای بین المللی نسبت به این کودک کشی ها و بمباران های کور آن رژیم موضع مخالف گرفتند و بمباران های سعودی و ائتلاف تحت رهبری آن را محکوم کردند.

وی بیان کرد: انصارالله چندین مرتبه هشدار داد که این جنایات آنها را با هدف قرار دادن زیر ساخت های حیاتی عربستان و امارات پاسخ خواهد داد که شاهد بودیم طی چند ماه اخیر نیروهای مقاومت یمنی با استفاده از سلاح های راهبردی و موشک های بالستیک، گفته های خود را عملیاتی کردند.

زارعی ادامه داد: از جمله اهداف بسیار مهم و استراتژیک، پرواز پهپاد از سوی انصارالله بر فراز فرودگاه ابوظبی بود که به واسطه آن موفق به بمباران آن فرودگاه برای اولین بار شدند و در روزهای اخیر هم مقاومت یمن توانست با به پرواز درآوردن پهپادهای خود بر فراز فرودگاه دُبی آن فرودگاه را هم مورد اصابت قرار دهد تا بدین ترتیب بار دیگر ضرب شستی را به کشورهای متجاوز نشان داده و توان بالای دفاعی و بازدارندگی خود را به رُخ آنها بکشاند.

کارشناس مسائل منطقه گفت: این اقدام نیروهای مقاومت آثار و پیامدهای منفی زیادی را برای امارات به دنبال داشت، به نحوی که شاهد بودیم ۹۰ درصد پروازهایی که مبدا و یا مقصد آن دُبی بودند یا با تاخیر انجام شد یا کنسل شد و هنوز هم نابسامانی های زیادی را در آن فرودگاه شاهد هستیم.

وی اظهارداشت: قطعا این توانمندی مقاومت یمن در استفاده از سلاح های استراتژیکی همچون موشک های دور زن و یا به پرواز در آوردن پهپادها به منظور استفاده از موشک های نقطه زن، بیش از پیش رژیم سعودی و متحدان آن را با شکست و ناکامی مواجه خواهد کرد. هر چند تاکنون هم در سه سال و نیم گذشته در عرصه های مختلف سیاسی، روانی و نظامی ناکامی های مختلفی را داشتند و هرگز نتوانستند به اهداف و نتایج دلخواه دست یابند و صرفا با برجای گذاشتن تلفات انسانی و مادی بسیار، کارنامه سیاه خود و حامیانشان را سنگین تر از گذشته کردند.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره کردم، جنایات بی فایده متجاوزین در یمن مورد انتقاد جدی حتی متحدین آنها قرار گرفته و امروز متجاوزین به دنبال راهی هستند که بتوانند به زعم خود آبرومندانه صحنه یمن را ترک کنند اما در مقابل نیروهای مقاومت همچنان مقتدرانه به دفاع مشروع از خاک خود ادامه می دهند.