باید جهاد فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمد حسنی در مراسم اختتامیه تجلیل از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش، گفت: وظیفه انتقال روحیه رزمندگی، ولایت مداری، پای کار بودن، سخت کوشی و وفاداری به نسل‌های بعدی برعهده ما است.

وی افزود: برگزاری مراسم تجلیل و تکریم و این گونه همایش‌ها، یکی از راه های انتقال فرهنگ به نسل های بعدی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به مولفه های یک ارتشی ممتاز ادامه داد: هر فرد ممتاز در قالب وظایف خود شناخته می‌شود و یک فرد ارتشی، به رزم، خدمات و پشتیبانی خدمات رزم یا به عبارت دیگر به فردی عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می شود که با توجه به این مولفه ها یک فرد ارتشی ممتاز تعیین و شناخته می‌شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش خاطرنشان کرد: ارتشی باید بلند همت باشد و فردی که همت بلند نداشته باشد، توانایی انجام کاری را نخواهد داشت، همچنین یک فرد ممتاز ارتشی دارای انگیزه الهی بسیار زیادی است و تمام کارهای خود را برای رضای خدا انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی با تاکید بر اینکه زمانی که انسان برای خدا باشد، خدا برای انسان خواهد بود، گفت: فردی که در رده افراد ممتاز قرار می‌گیرد، خستگی ناپذیر است و همواره آماده انجام ماموریت و فعالیت جدید با تاکید بر سه نکته دقت، سرعت و صحت است.

نماینده ولی فقیه در ارتش با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از کار و تولید ایرانی، خاطرنشان کرد: نباید با عدم استحکام در کار و تولید، اعتبار و نشان کالای ایرانی زیر سوال برود.

وی تاکید کرد: در اجرای مسئولیت‌ها نیازمند فداکاری و از خودگذشتگی هستیم. در این زمینه پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «با ایمان‌ترین افراد با اخلاق‌ترین آن‌ها هستند». با تکیه بر این حدیث گران‌بها می‌توان مدعی شد که اگر به دین عمل کنیم، والاترین پاداش ها را در همین دنیا دریافت خواهیم کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش وجدان کاری را یکی دیگر از ویژگی های افراد ممتاز است قلمداد کرد و گفت: رسیدن به وجدان کاری با اعتقاد بر اینکه انسان تحت اشراف خداوند است، محقق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در ارتش در پایان تاکید کرد: پیروزی در ماموریت و فعالیت‌ها و قرارگیری در جمع افراد ممتاز نیاز به روحیه جهادی، فرهنگی، ایثارگری جانی، مهارت بالای رزمی، نوآوری و خلاقیت در رزم دارد.

در پایان این مراسم از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش تجلیل شد.