روش مدیریتی شهید رجایی در دستگاههای اجرایی هرگز پیاده نشده است

به گزارش خبرنگار عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه شورای اداری با محور جشنواره شهید رجایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: از نگاه همه جانبه نگر وپیشگیرانه رئیس کل دادگستری استان در سالم سازی فضای اداری تشکر می کنیم و باور داریم با تذکر و یادآوری و آشنا کردن مدیران با قانونی می توانیم بسیاری از چالش ها را حل کنیم.

وی اضافه کرد:هرچند نمی توانیم خود رابه اخلاق و منش معصومین برسانیم اما قادریم در مسیر شهیدایی چون رجایی که زندگی آنها را دیده ام گام برداریم.

زاهدی بیان کرد: باید بپذیریم که با منش و روش مدیریتی شهید رجایی خیلی فاصله داریم اما می توانیم دوران شهید را بررسی و نوع رفتاری که با مردم و مسئولان داشت را پیاده کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: دلسوزی و تعهد و وجدان کاری و رسیدگی به امور مردم در منش شهید رجایی خیلی اهمیت داشت و ما در این زمینه خیلی عقب مانده ایم و شاید نتوانیم به پای شهید رجایی برسیم اما باید عزم داشته باشیم در این مسیر گام برداریم.

وی اضافه کرد: در هفته دولت فرصتی برای انعکاس خدمات دولت مهیا شده و در کنار آن برگزاری جشنواره شهید رجایی هم اهمیت دارد و هر سال تعدادی از دستگاههای اجرایی مورد تجلیل قرار می گیرند.

زاهدی اظهارداشت: در هفته دولت امسال در بخشهای مختلف ۱۴۲۴ پروژه در امور زیربنایی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با ۶۵۱ میلیارد تومان اعتبار اجرا شد و ۱۰۰۰ نفر نیز مشغول کار شدند.

وی بیان کرد: بزرگترین نیروگاه بادی در سیاهپوش در منطقه طارم سفلی افتتاح شد که بیش از یک هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و می تواند دستاوردهای ارزشمندی در تامین انرژی پاک داشته باشد.

زاهدی اضافه کرد: این طرح با ۵ روز اختلاف افتتاح شد و یک رکورد در نصب توربینها محسوب می شود.

وی بیان کرد: خداوند نعمت های زیادی به ما داده که باد و خورشید از آن جمله است و با وجود ظرفیت های خدادادی باید نیروگاههای تجدیدپذیر را توسعه بخشیم.

زاهدی یادآورشد: تاکنون ۲۶ مجوز احداث نیروگاه تجدید پذیر با ۸۳۰ مگاوات در استان صادر شده که ۱۴۰ مگاوات آن افتتاح شده و۶۰ مگاوات هم امسال وارد مدار می شود.

وی اضافه کرد: می توانیم ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور احداث کنیم و این ظرفیت خدادادی بسیار ارزشمند است زیرا در حالی که مجموع نیروگاههای کشور ۵۵ هزار مگاوات است این ظرفیت می تواند ما را از انرژی فسیلی بی نیاز کند.

استاندار قزوین تصریح کرد: این طرح قبل از برجام اجرایی شد و یکی از بهترین تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا در منطقه بکار گرفته شده است.

تنظیم بازار در استان قزوین مطلوب است

زاهدی در ادامه درخصوص تنظیم بازار در استان گفت: در تنظیم بازار همدلی خوبی بین دستگاههای اجرایی و قضایی استان وجود دارد اما باید در مورد عرضه کالای احتکار شده تصمیم مقتضی بگیریم و این کالاها را بر اساس قانون قیمت گذاری و سپس وارد بازار کنیم.

ارزیابی جشنواره شهید رجایی عادلانه تر شده است

استاندار قزوین بااشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی هم گفت:درسالهای اخیر ارزیابی ها عادلانه تر و واقعی تر شده است و دستگاههایی که توانسته اند شاخص ها را عملیاتی کنند مورد تجلیل قرار می گیرند.

توسعه دولت الکترونیک ضروری است

وی درخصوص دولت الکترونیک هم گفت:هرچقدر درکارها شفاف سازی کنیم وارتباط دستگاه اجرایی و کارمندو مردم کمتر شود تخلف بشدت کاهش می یابد چون بستر تخلف نیست.

زاهدی اضافه کرد: توسعه دولت الکترونیک می تواند زمینه تخلف و خطا در ادارات را بشدت کاهش دهد و ما در این زمینه جدی هستیم.

وی بیان کرد: همه باید خدمتگزار مردم باشیم و در این شرایط باید همه توان خود را بکار گیریم تا هیچ کاری زمین نماند و شرمنده مردم نشویم.



استاندار قزوین اظهارداشت: اگر ما مدیران کوتاهی کنیم دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم زیرا حق همه مردم را ضایع کرده ایم لذا با همه سختی ها لازم است خدمتگزاری به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

در ادامه از ۱۵ دستگاه اجرایی برتر، هشت ارزیاب، یک دهیار زن نمونه تجلیل شد.