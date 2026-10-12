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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۴

ووچیچ: توافق ترامپ-پوتین، موازنه جهانی را تغییر می‌دهد

ووچیچ: توافق ترامپ-پوتین، موازنه جهانی را تغییر می‌دهد

رئیس‌جمهور صربستان لغو موقت تحریم‌ها علیه سوخت دیزل روسیه به دستور رئیس‌جمهور آمریکا را یک تغییر راهبردی در معادلات جهانی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور پیشین صربستان گفت که توافق ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تأمین سوخت دیزل از روسیه، موازنه جهانی را به‌طور راهبردی تغییر می‌دهد.

به گفته وی، اهمیت واقعی این توافق در پایان یافتن محدودیت‌های تحریمی علیه مسکو نهفته است.

ووچیچ گفت: «توافق ترامپ و پوتین بسیاری از مسائل را در جهان تغییر می‌دهد و از نظر راهبردی تحول ایجاد می‌کند. این موضوع به‌دلیل سوخت دیزل نیست... نکته مهم این است که آمریکایی‌ها با این اقدام، زنجیره تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه را متوقف کردند و ترامپ نشان داد که فردی عمل‌گرا و واقع‌بین است.»

این سیاستمدار صرب افزود رئیس‌جمهور آمریکا با این تصمیم نشان داده است که می‌خواهد قیمت سوخت دیزل را در این کشور کاهش دهد.

پیش‌تر، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه با لحنی کنایه‌آمیز گفته بود که پوتین و ترامپ ممکن است از طریق خط ارتباطی محرمانه با یکدیگر تماس گرفته باشند، بی‌آنکه پس از آن افکار عمومی را در جریان بگذارند.

کد مطلب 6975117

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