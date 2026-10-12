به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه داده‌های قیمت جهانی انرژی؛ بررسی آخرین تغییرات در بازارهای بین‌المللی نفت و فرآورده‌های انرژی نشان‌دهنده نوسانات کاهشی در اکثر شاخص‌های اصلی است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) با افت ۱.۵۷ واحدی، ۱.۷۱ درصد کاهش یافت و به ۹۰ دلار و ۲۸ سنت رسید. همچنین نفت خام برنت نیز با کاهش ۱.۴۰ واحدی، معادل ۱.۳۴ درصد افت داشت و قیمت آن ۱۰۳ دلار و ۳۰ سنت ثبت شد. نفت خام میدلند (WTI Midland) نیز با کاهشی ۲.۱۴ درصدی، در قیمت ۹۰ دلار و ۸۶ سنت معامله شد.

در همین حال، شاخص نفت خام موربان (Murban Crude) برخلاف سایر شاخص‌های نفتی، با رشد جزئی ۰.۱۲ درصدی همراه بود و به ۱۱۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. همچنین سبد نفتی اوپک (Opec Basket) و سبد نفتی هند (Indian Basket) شاهد افزایش قابل‌توجهی بودند؛ سبد اوپک با رشد ۴.۱۴ درصدی به ۱۱۴ دلار و سبد هند با رشد ۲.۹۵ درصدی به ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت رسید.

در بازار گاز و فرآورده‌ها نیز روند نزولی حاکم بود؛ قیمت گاز طبیعی با کاهش ۱.۸۶ درصدی، ۳ دلار و ۱۶ سنت معامله شد. قیمت بنزین (Gasoline) نیز با افتی ۲.۱۳ درصدی به ۳ دلار و ۲۲ سنت رسید و نرخ نفت کوره (Heating Oil) با بیشترین کاهش در میان این گروه، با افت ۲.۹۵ درصدی، ۴ دلار و ۵۹ سنت قیمت‌گذاری شد.