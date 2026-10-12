پایان نقاط کور ارتباطی در جنوب بوشهر؛ توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دسترسی پایدار به شبکه ارتباطی و اینترنت پرسرعت، امروز یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و خدمات عمومی به شمار می‌رود؛ زیرساختی که در مناطق صنعتی و راهبردی جنوب استان بوشهر، اهمیت دوچندانی دارد.

شهرستان‌های عسلویه، جم، کنگان و دیر به دلیل استقرار صنایع بزرگ انرژی، فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت ساکن و تردد نیروی انسانی، به شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت نیاز دارند. ضعف پوشش در برخی مناطق، اختلال در دسترسی به اینترنت و وجود نقاط کور ارتباطی می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی، ارائه خدمات و زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.

توسعه شبکه تلفن همراه، افزایش ظرفیت اینترنت پرسرعت و گسترش فیبر نوری از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت ارتباطات را در این مناطق بهبود دهد.

در کنار توسعه زیرساخت‌های شهری، توجه به روستاها و مناطق کمتر برخوردار نیز برای تحقق دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی ضروری است.

از سوی دیگر، اتصال مدارس به شبکه پرسرعت، توسعه خدمات الکترونیکی و فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، مستلزم برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن است.

این موضوع در مناطقی که هم‌زمان با فعالیت‌های گسترده صنعتی، از پراکندگی جمعیت و فاصله میان برخی سکونتگاه‌ها برخوردارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در همین راستا، توسعه ارتباطات جنوب استان بوشهر با محوریت رفع نقاط کور، تقویت پوشش تلفن همراه، گسترش فیبر نوری و افزایش پایداری شبکه مورد توجه قرار گرفته است.

آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان ارتباطی نیز از اجرای بخشی از طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای احداث سایت‌های جدید و ارتقای تجهیزات موجود حکایت دارد.

ارتقای ارتباطات جنوب بوشهر باید به رفع مشکلات مردم منجر شود

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جنوب استان بوشهر اظهار کرد: تقویت شبکه ارتباطی، دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارتقای کیفیت خدمات تلفن همراه از نیازهای اساسی مردم این منطقه است و باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام موسی احمدی با اشاره به اهمیت ارتباطات در مناطق صنعتی و اقتصادی جنوب استان افزود: عسلویه، کنگان، جم و دیر به دلیل موقعیت راهبردی، فعالیت صنایع بزرگ و جمعیت ساکن و شاغل، نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود هستند و توسعه این زیرساخت‌ها باید متناسب با شرایط منطقه پیش برود.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، رفع نقاط کور ارتباطی و بهبود پوشش تلفن همراه در مناطق شهری، روستایی و مسیرهای مواصلاتی را ضروری دانست و تصریح کرد: مردم باید بتوانند بدون اختلال و با کیفیت مناسب از خدمات ارتباطی استفاده کنند و مشکلات مربوط به ضعف آنتن‌دهی و دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف برطرف شود.

احمدی توسعه فیبر نوری و افزایش کیفیت اینترنت ثابت و همراه را از دیگر ضرورت‌های منطقه برشمرد و گفت: گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری می‌تواند به افزایش سرعت و پایداری ارتباطات، بهبود خدمات الکترونیکی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. همچنین اتصال مراکز آموزشی به شبکه پرسرعت باید با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت ارتباطی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری عملیاتی طرح‌های ارتباطی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه زیرساخت‌ها باید بهبود ملموس کیفیت خدمات برای مردم باشد. از این رو، شناسایی مشکلات، تعیین اولویت‌ها، رفع موانع اجرایی و نظارت بر روند اجرای طرح‌ها در شهرستان‌های جنوبی اهمیت دارد و پیگیری‌ها باید تا حصول نتیجه و رفع مشکلات ارتباطی مردم ادامه یابد.

۹۷ درصد روستاهای جنوب استان از پوشش ارتباطی برخوردارند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان‌های عسلویه، جم، کنگان و دیر با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه و رفع نقاط کور ارتباطی دنبال می‌شود و با همکاری مجموعه وزارت ارتباطات، دستگاه‌های استانی و مسئولان محلی، برنامه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت ارتباطات این مناطق در دستور کار قرار دارد.

علی سملیان افزود: در حوزه توسعه فیبر نوری، تاکنون ۱۳۷ کیلومتر عملیات فیبرکشی در شهرهای جم، کنگان، عسلویه و دیر اجرا شده است که گامی مهم در مسیر افزایش کیفیت شبکه و فراهم شدن دسترسی به اینترنت پرسرعت محسوب می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به وضعیت پوشش روستایی بیان کرد: بیش از ۹۷ درصد روستاهای حوزه انتخابیه جنوب استان از پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت برخوردارند و تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های جدید، نقاط باقی‌مانده نیز به خدمات ارتباطی مناسب دسترسی پیدا کنند.

سملیان ادامه داد: از ابتدای دولت تاکنون، چهار سایت ارتباطی جدید در روستاهای کناری، گشی و سجادیه در شهرستان دیر و تل حاج نوشاد در شهرستان جم، با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

وی گفت: احداث سه سایت جدید در روستاهای غربه در شهرستان جم و تنگ‌خوش و لمبدان پایین در شهرستان دیر و ارتقای فناوری دو سایت در روستاهای خره در عسلویه و جبرانی در دیر به نسل چهارم تلفن همراه در برنامه اجرایی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پایداری شبکه ارتباطی خاطرنشان کرد: وضعیت عملکرد شبکه و کیفیت خدمات به‌صورت مستمر رصد می‌شود و با توجه به اهمیت ارتباطات در شرایط عادی و بحرانی، تقویت زیرساخت‌ها و کاهش اختلال‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است. همکاری فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان محلی نیز در تسهیل اجرای پروژه‌ها و سرعت‌بخشیدن به توسعه ارتباطات نقش مؤثری دارد.

توسعه سایت‌های تلفن همراه و ارتقای فناوری شبکه

در کنار توسعه فیبر نوری و اجرای طرح‌های ارتباطی روستایی، ارتقای فناوری سایت‌های موجود و ایجاد سایت‌های جدید تلفن همراه نیز از اقدامات انجام‌شده در جنوب استان بوشهر عنوان شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیز اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ کیلومتر عملیات فیبرکشی در شهرهای جم، کنگان، عسلویه و دیر اجرا شده است که گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت به شمار می‌رود.

محمد مختاری افزود: توسعه شبکه فیبر نوری می‌تواند زمینه افزایش سرعت و پایداری ارتباطات را فراهم کند و کیفیت خدمات ارتباطی را برای شهروندان و کسب‌وکارهای منطقه بهبود ببخشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مراکز آموزشی تصریح کرد: اتصال مدارس به شبکه پرسرعت، یکی از محورهای مهم تحقق عدالت آموزشی است و این برنامه با هدف گسترش دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مبتنی بر اینترنت دنبال می‌شود.

مختاری خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴۶ مدرسه در استان بوشهر به شبکه پرسرعت متصل شده‌اند و اجرای طرح اتصال مدارس با هدف افزایش پوشش و بهره‌مندی بیشتر مراکز آموزشی از خدمات ارتباطی ادامه دارد.

تداوم این اقدامات می‌تواند در بهبود پوشش شبکه، افزایش ظرفیت انتقال داده و کاهش مشکلات ارتباطی مؤثر باشد؛ با این حال، ارزیابی نهایی عملکرد طرح‌ها به میزان بهبود واقعی کیفیت خدمات، رفع نقاط کور و رضایت کاربران در مناطق هدف وابسته است.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مراکز آموزشی نیز از محورهای مورد توجه در استان بوشهر است. اتصال مدارس به شبکه پرسرعت می‌تواند دسترسی دانش‌آموزان و معلمان به محتوای آموزشی دیجیتال، سامانه‌های برخط و خدمات الکترونیکی را تسهیل کند.

با توجه به پراکندگی جغرافیایی مناطق جنوبی استان و اهمیت دسترسی یکسان دانش‌آموزان به امکانات آموزشی، تکمیل این طرح در کنار توسعه شبکه تلفن همراه و فیبر نوری می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتال و بهبود دسترسی به خدمات ارتباطی کمک کند.

با وجود اجرای پروژه‌های متعدد ارتباطی در شهرستان‌های عسلویه، جم، کنگان و دیر، استمرار توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات باقی‌مانده همچنان ضرورت دارد. برخورداری اسمی یک منطقه از پوشش شبکه لزوماً به معنای دسترسی همه ساکنان به اینترنت باکیفیت و پایدار نیست و کیفیت خدمات در نقاط مختلف باید به‌صورت میدانی ارزیابی شود.

از این رو، شناسایی مناطق دارای ضعف آنتن‌دهی، بررسی وضعیت اینترنت در روستاها و مسیرهای مواصلاتی، تکمیل پروژه‌های فیبر نوری و نظارت بر کیفیت خدمات پس از اجرای طرح‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های ارتباطی را افزایش دهد.

توسعه ارتباطات در جنوب استان بوشهر زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که اجرای پروژه‌ها در آمار و گزارش‌های عملکرد محدود نماند و مردم، کسب‌وکارها، مراکز آموزشی و فعالان اقتصادی منطقه به‌صورت ملموس به خدمات ارتباطی سریع‌تر، پایدارتر و باکیفیت‌تر دسترسی پیدا کنند.