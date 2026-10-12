۷۰ میلیارد تومان در بخش آبخیزداری استان ایلام هزینه شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۳ حوزه آبخیز در استان شناسایی شده، اظهار کرد: حدود ۶۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان در مطالعات تفصیلی و اجرای طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته که در کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از سیل نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر تشدید این طرح‌ها افزود: ۵۳ هزار هکتار از اراضی بالادست شهر ایلام بسیار بحرانی و سیل‌خیز است؛ تمام این حوزه‌ها با اجرای پروژه‌های آبخیزداری پوشش داده شده تا خطر سیلاب برای شهر کاهش یابد.

این مسئول تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از ۷۰ هزار متر مکعب طرح آبخیزداری با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در استان اجرا شده و در ۸ حوزه، فعالیت‌های مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی در سطح بیش از هزار هکتار در شش شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اهداف چندگانه این سازه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش سرعت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب، حفاظت خاک، صیانت از زیرساخت‌های پایین‌دست و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی را نیز دنبال می‌کند و توسعه کشاورزی منطقه را بهبود می‌بخشد.

این مسئول در پایان گفت: طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارت سیلاب به شهرها و روستاها، افزایش آب زیرزمینی و بهبود وضعیت کشاورزی نقش مؤثری داشته‌اند؛ بنابراین این روند با جدید ادامه خواهد یافت.