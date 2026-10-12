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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

۷۰ میلیارد تومان در بخش آبخیزداری استان ایلام هزینه شد

۷۰ میلیارد تومان در بخش آبخیزداری استان ایلام هزینه شد

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: در سال جاری ۷۰ میلیارد تومان در بخش آبخیزداری استان ایلام هزینه شده است.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۳ حوزه آبخیز در استان شناسایی شده، اظهار کرد: حدود ۶۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان در مطالعات تفصیلی و اجرای طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته که در کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از سیل نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر تشدید این طرح‌ها افزود: ۵۳ هزار هکتار از اراضی بالادست شهر ایلام بسیار بحرانی و سیل‌خیز است؛ تمام این حوزه‌ها با اجرای پروژه‌های آبخیزداری پوشش داده شده تا خطر سیلاب برای شهر کاهش یابد.

این مسئول تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از ۷۰ هزار متر مکعب طرح آبخیزداری با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در استان اجرا شده و در ۸ حوزه، فعالیت‌های مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی در سطح بیش از هزار هکتار در شش شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اهداف چندگانه این سازه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش سرعت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب، حفاظت خاک، صیانت از زیرساخت‌های پایین‌دست و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی را نیز دنبال می‌کند و توسعه کشاورزی منطقه را بهبود می‌بخشد.

این مسئول در پایان گفت: طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارت سیلاب به شهرها و روستاها، افزایش آب زیرزمینی و بهبود وضعیت کشاورزی نقش مؤثری داشته‌اند؛ بنابراین این روند با جدید ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6975111

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