به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته موتورجستجوی گوگل را متهم کرد که اخبار منفی درباره او را ترویج می کند و به طور عادلانه اخبار رسانه ای او را پوشش نمی دهد. این درحالی است که او بدون ارائه هیچ شواهد یا جزئیات دقیق قول داد که این موضوع را بررسی کند.

درهمین راستا دولت ترامپ نیز اعلام کرده نتایج جستجوی اخبار گوگل را بررسی می کند. از سوی دیگر به نوشته نشریه واشنگتن پست، لری کودلا مشاور ارشد اقتصادی ترامپ هم اعلام کرده کاخ سفید مشغول بررسی آن است که چگونه گوگل نظام مند شود.

این درحالی است که در قانون ایالات متحده آمریکا تنظیم نتیجه جستجو نقض قانون اساسی است.

حمله ترامپ به شرکت آلفابت در ادامه حملات او به شرکت های فناوری از جمله توئیتر و فیس بوک است. ترامپ این شبکه های اجتماعی را متهم کرده که نظرات طرفداران جمهوریخواه را منعکس نمی کند. همچنین او شرکت آمازون را متهم کرده که با قرارداد با شرکت پست آمریکا به کسب وکارهای کوچک خسارت می زند.

او به طور معمول از رسانه های خبری به دلیل پوشش ناعادلانه اخبار انتقاد می کند.

البته گوگل این اتهامات را انکار و در بیانیه ای سیاسی اعلام کرده موتور جستجوی آن برنامه ای سیاسی ندارد و نتیجه جستجوها را بر اساس هیچ ایدئولوژی سیاسی ارائه نمی کند.