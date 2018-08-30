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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

لطفی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

بلاتکلیفی ۶ ماهه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس

بلاتکلیفی ۶ ماهه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با انتقاد از بلاتکلیفی ۶ ماهه این لایحه در مجلس، گفت: بعد از مدت‌ها، بررسی این لایحه به کمیسیون مشترک محول شد.

حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس در حدود ۶ ماه پیش، اظهار داشت: وظیفه ذاتی کمیسیون اجتماعی، رسیدگی به مسائل اداری و استخدامی کشور است، اما تعدادی از همکاران نماینده اعتراض داشتند که لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری نباید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود و باید به کمیسیون مشترک ارائه شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اعتراض این نمایندگان و تایید این امر توسط هیات رئیسه، نامه ای به کمیسیون اجتماعی ابلاغ شد که باید کمیسیون مشترک تشکیل شده و این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روز گذشته در کمیسیون اجتماعی به توافق نرسیدیم که چند نفر از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون مشترک بروند، به همین دلیل مقرر شد هفته آینده ۱۰ نفر از کمیسیون اجتماعی و ۱۳ نفر از سایر کمیسیون ها معرفی شوند تا کمیسیون مشترک شکل بگیرد و بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری را در دستور کار قرار دهد.

لطفی افزود: مجلس سال گذشته به دولت معترض بود که چرا لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به مجلس ارائه نمی شود. حالا ۶ ماه از ارائه این لایحه به مجلس می‌گذرد اما هنوز این لایحه در کش و قوس کمیسیون ها بلاتکلیف است.

کد مطلب 4388773

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
      1 0
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      اگر اف ای تی اف بود سریع تصویب می شد .چون آن خدمت به بیگانگان است واین خدمت به کار مندان کشور خودمان .

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