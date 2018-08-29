برگزاری جشن های دهه ولایت در مساجد، بوستان ها و سرای محلات مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه های دهه ولایت با هدف ارتقای سطح نشاط اجتماعی و تعمیق مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با بهره گیری از اصول هنری و مضامین دینی و هماهنگی و هم افزایی بین فعالان و تشکل های مردم نهاد در سطح منطقه اجرایی می شود.

گفتنی است مشارکت در برگزاری جشن های ویژه عید غدیر در مساجد، سرای محلات و بوستان های منتخب با مضامین تلاوت قرآن کریم، مولودی خوانی، سخنرانی، برپایی ایستگاه های سلامت، بازهای کودکانه، برنامه های فرهنگی و ورزشی و مسابقات مختلف و همچنین برپایی ایستگاه های صلواتی در معابر و میادین پرتردد سطح منطقه از برنامه هایی است که در این ایام برگزار خواهد شد.