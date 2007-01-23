لحظه شماری کاربران برای خرید ویستا

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است که از 30 ژانویه یعنی کمتر از یک هفته دیگر ویستا در اختیار مشتریان عمومی در سراسر دنیا قرار گیرد. از آمریکا خبر می رسد که فروشگاه ها و نمایندگان شرکت مایکروسافت برای آغاز فروش این ویندوز از نخستین دقایق 30 ژانویه یعنی لحظاتی پس از عبور عقریه ساعت شمار از ساعت 12 نیمه شب لحظه شماری می کنند.

بر اساس گزارش نیوز فاکتور گفته می شود که بسیاری از شرکت ها و فروشگاه های خرده فروشی در آمریکا برای فروش بیشتر ویستا در نخستین روزهای آغاز فروش محرک های مختلفی برای مشتریان در نظر گرفته اند.

روش این سیستم عامل جدید با تاخیر زمانی قابل توجهی صورت می گیرد و از این رو در نظر گرفتن محرک های مختلف می تواند در از بین بردن آثار منفی آن موثر باشد.