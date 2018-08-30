حجت‌الاسلام مجتبی فتح‌الهی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دهه ولایت و امامت از قربان تا غدیر نامگذاری شده، اظهار داشت: امامت در اسلام ادامه دهنده راه نبوت است بر همین مبنا از جایگاهی ویژه برخوردار است.

وی با اشاره به واقعه غدیر افزود: پیامبر اکرم (ص) از طرف خداوند مامور شد که در آخرین حجی که به جا می آورد این موضوع جانشینی را مطرح و ابلاغ کند اگرچه در غدیر ابلاغ کرد ، اما در طول زمان این مساله دستخوش حوادثی شد و آن گونه که باید و شاید جایگاه امامت مورد تبعیت قرار نگرفت.

به گفته حجت الاسلام فتح‌الهی‌نژاد، در جهان اسلام هر تفرقه‌ای وجود دارد به خاطر این است که جایگاه امامت محقق نشد و امامی معصومی که باید در شرایط خاصی باشد در طول زمان جای خود را به یزید و معاویه و حجاج داده البته در حال حاضر نیز در کشورهای اسلامی افرادی حاکم هستند که با دشمن و مشرکین همکاری و علیه منافع مسلمان اقدام می‌کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه باید اهمیت امامت و ولایت را مورد توجه قرار دهیم، ادامه داد: در حال حاضر که زمان غیبت امام زمان(عج) است و ایشان ما را مامور کردند از فقهای جامع‌الشرایط و ولی‌فقیه تبعیت کنیم که ادامه‌دهنده راه امامت است.

وی بیان داشت: این ولی فقیه است که می‌تواند ارزش‌های دینی و جایگاهی که مسلمانان باید داشته باشند را احیا کند و آنچه به صلاح مسلمین است به مردم ابلاغ کند از سوی دیگر تبعیت از ولی فقیه همچنان که بر آحاد جامعه واجب است ولی‌فقیه هم وظایف خود را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام فتح‌اللهی‌نژاد خاطرنشان کرد: تبیعت از ولایت فقیه موجب وحدت جامعه اسلامی می‌شود از طرفی دشمنان ما که خواهان تفرقه‌افکنی برای حاکمیت هستند از ولی فقیه که در طول زمان سبب‌ساز و هدایتگر برای دستیابی به پیروزی ها شده واهمه دارد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه بحث ولایت و امامت از نماز و روزه و حج و اعمال واجب مهمتر است، گفت: تمام اعمال ما تحت‌الشعاع تبعیت از ولایت فقیه است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به جایگاه ولایت فقیه بتوانیم زودتر به اهداف والای خود نزدیک و با ظهور امام زمان این حکومت به دست ایشان سپرده شود.