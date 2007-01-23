به گزارش خبرنگار مهر، مارتینز سال 2001 فیلم سینمایی "تا جایی که پاهایم توان دارد" را ساخت. در این فیلم که محصول مشترک آلمان و روسیه است، بازیگرانی چون برنهارد بترمان، میشائیل مندی، آناتولی کوتنیف، ارینا پانتوا و آیریس بوم به ایفای نقش پرداختند. فیلمنامه این اثر را باستین کلو، هاردی مارتینز و برند شوام بر مبنای کتاب "تا جایی که پاهایم توان دارد" نوشته جوزف ام. بوئر نوشتند.

داستان این فیلم درباره فردی به نام کلمنز فورل است که در زمان جنگ جهانی دوم سرباز نازی ها بوده و اکنون یک زندانی جنگی است. او به یک اردوگاه کار اجباری در سیبری منتقل می شود. فورل پس از چهار سال کار در معادن از اردوگاه می گریزد و می کوشد به خانه بازگردد. سفری که سه سال طول می کشد.

هاردی مارتینز سال 1963 در آلمان به دنیا آمد. او دو سال در انجمن بین المللی بدلکاران در لس آنجلس آموزش دید. او از اواسط دهه 1980 در تعدادی از فیلم های آلمانی به عنوان بدلکار مشغول کار شد. سال 1996 یک کمپانی فیلمسازی راه انداخت که Cassadeur در سال 1998 اولین فیلم تولید شده آن بود.

داستان فیلم "تا جایی که پاهایم توان دارد" واقعی است و بر مبنای کتابی نوشته جوزف ام. بوئر ساخته شده که نخستین بار سال 1995 منتشر شد. این کتاب بیش از 12 میلیون نسخه فروخته است. فورل در گفتگوی های طولانی خود با نویسنده آلمانی، سفر شگفت انگیز خود را که تا مرز ایران هم ادامه پیدا کرد، شرح داد. سفری که بیش از 14 هزار کیلومتر ادامه داشت. در نهایت فورل هشت سال پس از آنکه خانواده خود را ترک کرد تا در جنگی که از پیش بازنده آن معلوم بود، در جبهه اولیه خدمت کند، دوباره پیش خانواده خود بازگشت.