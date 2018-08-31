به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو چند روز است که آشفتگی عجیبی را به خود میبیند؛ هیچ ناظری در این بازار وجود ندارد؛ در این بی نظارتی، فروشندگان هستند که به واسطه برخی از اتفاقاتی که در بازار رخ داده، قیمتهای نجومی را برای معاملات خود برمیگزینند و مصرفکنندگان واقعی هم به ناچار، تاوان این قیمت های عجیب را میدهند و هر روز قیمتهای جدیدی را برای خرید خودرو پیش روی خود میبینند ؛ قیمت هایی که شاید نه خودروسازان و نه معاملهگران خودرو در خواب هم نمیدیدند.
کمتر کسی باورش میشد همان پرایدی که یک رئیسجمهور در روزهای گرانیاش از هفت میلیون تومان به بیست میلیون تومان، آن را به سخره گرفته بود و عنوان میکرد که «پراید کیلویی چند؟» قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان هم برسد؛ قیمتی که خود، یک عامل وسوسهانگیز و محرک مناسب برای خودروسازان است تا این چنین خودروهایی را از رده خارج نکنند.
حال همان پرایدی که نرخش به ازای هر کیلوگرم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان برآورد میشد، اکنون به ۴۰ میلیون تومان یعنی هر کیلوگرم بر اساس برآوردها، ۴۷ هزار تومان رسیده است و این فاجعهای است که این روزها بازار خودروی ایران را در برگرفته است؛ به خصوص اینکه برخی سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کمترین نظارت و دخالتی در این رابطه نداشته و این بازار بی نظارت را برخی به راحتی میتوانند با قیمتهای نجومی و غیرمنطقی خود بچرخانند.
وقتی قرار است از آب گل الود ماهی بگیرند!
گویا خودروسازان هم بدشان نمیآید که بتوانند از فضای مبهم قیمتها در بازار برای خود نقدینگی فراهم کرده و برخی از کمبودهای منابع مالی خود را جبران کنند؛ به همین دلیل سکوت سنگینی از سوی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا در رابطه با وضعیت کنونی بازار مشاهده میشود و همچنان در تب و تاب گرفتن مجوز رسمی از شورای رقابت برای افزایش قیمتهای خود هستند.
تمام اینها در شرایطی است که برخی فعالان بازار خودرو بر این باورند که برخی از نمایندگیهای همین خودروسازان اکنون به دلالان بازار تبدیل شده و خرید و فروش به راه انداختهاند تا از موجودی انبار خود به بهترین شکل استفاده کنند.
یک فعال بازار خودرو در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: خودروسازان تلاش دارند قبل از اینکه وزیر یا عضو کابینه، دستوری برای کاهش قیمت نداده اند، موجودی خود را آب کنند؛ به خصوص اینکه این روزها موضوع نرخهای دستوری و تصمیمات رئیس جمهور و برخی وزرا برای کاهش نرخ زیاد به چشم میخورد و آخرین بار هم دستور شبانه رئیسجمهور برای کاهش نرخ بلیت هواپیما بود.
گرانی عجیب خودروهایی که ۹۰ درصد داخلی ساز است
افزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت ها در شرایطی است که به گفته خودروسازان، تا حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلیساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند؛ مقامات این دو خودروساز بزرگ تا چندی پیش در مقابل سوالات انتقادی رسانهها مبنی بر درصد داخلیسازی خودروها، صحبت از ۹۰ درصد داخلی ساز بودن انها می کردند و این درصد، راهی برای مانورشان بر روی داخلیسازی قطعات و استفاده حداکثری از توان قطعهسازان داخلی بود؛ اما اکنون برخی از کارشناسان وابسته به خودروسازان، گران شدن دلار و برخی هزینههای این چنینی را دلیل موجهی برای گرانی عجیب خودرو می دانند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اخیرا در واکنش به گرانی و احتکار خودرو مدعی شده که روزی سه هزار خودرو ساخته و تحویل میشود. او گفته که اگر فردی از احتکار و گرانی اطلاع دقیق دارد، از سوی وزارت صمت بررسی میشود.
وی توضیح داده است: ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از سه هزار خودرو میسازند و طی ۷ روز تحویل خریداران میدهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد ، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد خودرو منطقی نیست.
رویای گرانی با چراغ سبز مجلس نشینان!
اخیرا رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز در موضع گیری تند و تیزی علیه دو خودروساز بزرگ کشور، گفت: کمبود قطعه که از سوی خودروسازان برای افزایش قیمتها اعلام شده، بهانهای بیش نیست و آنها خواب رشد یکباره قیمتها در سال ۹۱ و ۹۲ را در سر میپرورانند.
سعید موتمنی با بیان اینکه با چراغ سبز مجلسیها بهتدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکتهای چینی، فروش خود را متوقف کردند، گفت: به این ترتیب، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسیها نشان میدهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.
️وی اضافه کرد: خودرویی که امروز از کارخانه بیرون میآید، مربوط به تولید هفت تا هشت ماه پیش است که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تأمین قطعه شدهاست؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی میگذرد، میگویند قطعه نداریم؟! این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم میدادند و امروز میگویند قطعه تمام کردهاند.
قیمت های عجیب ولی واقعی!
گزارش میدانی مهر از بازار خودروهای دست دوم حکایت از آن دارد هر دستگاه خودروی ۲۰۶ نوک مدادی مدل ۹۰ حدود ۲۶ میلیون تومان، پژوه نقرهای ۴۰۵ مدل ۸۹ معادل ۳۸ میلیون تومان، خودروی دنا مدل ۹۷ معادل ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا دو مدل ۹۵ حدود ۱۵ میلیون تومان، پژو دندهای ۲۰۷ مدل ۹۷ حدود ۹۰ میلیون تومان، پژو دوگانهسوز اس ال ایکس مدل ۹۴، معادل ۳۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنین پراید مدل ۹۰ ای ایکس ۲۴ میلیون تومان، پراید مدل ۸۳ انژکتور ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید هاچ بک ۱۳ میلیون و ۲۰۰ تومان، سمند SE مدل ۹۴ حدود ۴۳ میلیون تومان و پراید ۱۳ ۱ مدل ۹۷ نیز ۳۹ میلیون تومان است.
قیمت هر دستگاه پراید دوگانه سوز مدل ۹۲ حدود ۲۶ میلیون تومان، تیبا مدل ۹۲ حدود ۲۶ میلیون تومان، ال نود مدل ۹۶ حدود ۸۲ میلیون تومان، تیبا مدل ۹۳ حدود ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱۳۱ بدون رنگ ۲۸ میلیون تومان است.
