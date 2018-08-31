به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انجام قرعه‎کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد بارسلونا، یکی از قدرتمندترین و پرطرفدارترین تیم‎های دنیا در گروه مرگ قرار دارد. اما بدون شک جدی‏‌ترین رقیب آبی و اناری‌ها در گروهشان تاتنهام خواهد بود.

تیم انگلیسی در رقابت‎های فصل گذشته لیگ جزیره سوم شد و در لیگ قهرمانان هم در مرحله حذفی توسط یوونتوس از رقابت‎ها کنار رفت.

اما این تیم از فصل ۱۵-۲۰۱۴ و زمانی که هدایتش را پوچتینوی آرژانتینی به عهده گرفته بسیار قدرتمند شده است. تونی خیمنس، سرمربی دروازه‌‏بانان این تیم هم مانند پوچتینو دورانی را در کاتالونیا داشته است. پوچتینو هم در اسپانیول بازی کرده و هم مربی این تیم بوده است، خیمنس هم در اسپانیول، بارسلونا و اتلتیکو بازی کرده است.

در تاتنهام اما بازیکنان اصلی هری کین و کریستین اریکسن هستند. کین در ۴۸ بازی در رقابت‎های فصل گذشته ۴۱ گل زد و حتی در رادار بارسلونا و رئال مادرید هم در فصل نقل و انتقالات تابستانی بود. این تیم همچنین بازیکنان قدرتمند دیگری مانند توبی آلدروایرلد، یان فرتونگن، دنی روز، اریک دایر، دله الی و ... دارد.

آخرین بار بارسلونا و تاتنهام در رقابتی اروپایی در فصل ۸۲-۱۹۸۱ در نیمه نهایی مقابل هم بازی کردند. در آن دوران بارسلونا با تساوی یک – یک در لندن و پیروزی یک بر صفر در نیوکمپ به فینال صعود کرد.