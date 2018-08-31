به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انجام قرعهکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد بارسلونا، یکی از قدرتمندترین و پرطرفدارترین تیمهای دنیا در گروه مرگ قرار دارد. اما بدون شک جدیترین رقیب آبی و اناریها در گروهشان تاتنهام خواهد بود.
تیم انگلیسی در رقابتهای فصل گذشته لیگ جزیره سوم شد و در لیگ قهرمانان هم در مرحله حذفی توسط یوونتوس از رقابتها کنار رفت.
اما این تیم از فصل ۱۵-۲۰۱۴ و زمانی که هدایتش را پوچتینوی آرژانتینی به عهده گرفته بسیار قدرتمند شده است. تونی خیمنس، سرمربی دروازهبانان این تیم هم مانند پوچتینو دورانی را در کاتالونیا داشته است. پوچتینو هم در اسپانیول بازی کرده و هم مربی این تیم بوده است، خیمنس هم در اسپانیول، بارسلونا و اتلتیکو بازی کرده است.
در تاتنهام اما بازیکنان اصلی هری کین و کریستین اریکسن هستند. کین در ۴۸ بازی در رقابتهای فصل گذشته ۴۱ گل زد و حتی در رادار بارسلونا و رئال مادرید هم در فصل نقل و انتقالات تابستانی بود. این تیم همچنین بازیکنان قدرتمند دیگری مانند توبی آلدروایرلد، یان فرتونگن، دنی روز، اریک دایر، دله الی و ... دارد.
آخرین بار بارسلونا و تاتنهام در رقابتی اروپایی در فصل ۸۲-۱۹۸۱ در نیمه نهایی مقابل هم بازی کردند. در آن دوران بارسلونا با تساوی یک – یک در لندن و پیروزی یک بر صفر در نیوکمپ به فینال صعود کرد.
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