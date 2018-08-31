انتقاد نماینده سوریه از اظهارات «گوترش» در جانبداری از متجاوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در صورت آغاز عملیات نظامی در شمال غربی سوریه، «خطرات فزاینده ای» از بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد.

منطقه مذکور آخرین پناهگاهی امن برای تروریستهای القاعده و النصره پس از بازپس گیری بخشهای وسیعی از سوریه توسط ارتش این کشور بشمار می رفت.

گوترش با اشاره به روسیه، ترکیه و ایران- گروه آستانه متشکل از کشورهای ضامن صلح در سوریه- از آنها خواست تا به تلاشهای خود برای یافتن راهی صلح آمیز برای وضعیت جاری در ادلب، راهی بیابند.

در مقابل، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل روز پنج شنبه در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که در ارزیابی خود از بحران موجود در ادلب، از کشورهای مهاجم به سوریه جانبداری می کند.

جعفری در گفتگو با خبرنگاران گفت: «اینجا ما از بیانیه ای ابراز تعجب می کنیم که موضع آن با موضع کشورهایی که دولت ما و کشور ما [سوریه] را هدف قرار داده اند، جانبداری می کند... و به تهدیداتی اشاره می کند که از سوی نمایندگان انگلیس، آمریکا و فرانسه بیان شده است».

وی همچنین این سه متحد (آمریکا، انگلیس و فرانسه)- اعضای دائم شورای امنیت را متهم کرد که بجای حفظ صلح و امنیت در سوریه، آن را در معرض تهدید قرار می دهند.