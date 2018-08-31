خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: این هفته هم در حوزه سیاست خارجی تحولات بسیاری را شاهد بودیم و اتفاقات مختلفی حادث شد که هر یک از آنها اجزای یک کل واحد هستند که می توانند در کنار هم مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی را تشکیل دهند و نقطه اشتراک آنها هم حرکت به سمت تامین حداکثر منافع ملی است.

امروز شرایط عرصه بین الملل به نحوی است که کارشناسان از آن به عنوان دوران گذار یاد می کنند، یعنی برهه ای حساس که تحولات منطقه ای و بین المللی در آن بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی است و قدرت های مختلف هر یک در راستای نیل به اهداف مشخصی در تلاش هستند تا جایگاه بهتر و بالاتری در عرصه جهانی کسب کنند و در تعیین تحولات و معادلات بین المللی سهم بیشتری داشته باشند.

در این میان همانطور که رهبر انقلاب هم در دیدار اخیری که با مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران داشتند بر سه محور اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی عزت، حکمت و مصلحت تاکید داشتند، کارگزاران سیاست خارجی هم در این راستا همواره تلاش می کنند با به کار بردن کلیه اقدامات لازم به اقتضای زمان و شرایط منطقه‌ای و بین المللی، حداکثر منافع ملی را تامین کنند.

سفرای ایران در برخی از کشورها از جمله ژاپن، گینه و عراق در این هفته برنامه های مختلفی را داشتند و با برخی مقامات، نهادها و اشخاص تاثیرگذار در کشورهای محل ماموریت خود دیدار و رایزنی کردند و به بیان دیدگاه های ایران در خصوص مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی پرداختند و البته تاکید بر گسترش همکاری های دو طرف در زمینه های اقتصادی سیاسی و فرهنگی از جمله دستور کارهای برنامه های سفرای ایران در این هفته و در ملاقات های انجام شده آنها بود.

در این هفته شاهد سفر دو وزیر از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه بودیم که در راستای یکی از دو اولویت اساسی وزارت امور خارجه که توسعه مناسبات و تعاملات با همسایه های ایران است، به حساب می آید.

امیر حاتمی وزیر دفاع به سوریه سفر کرد و در آن سفر با مقامات عالی رتبه آن کشور دیدار و گفتگو کرد و آخرین وضعیت سیاسی و میدانی سوریه را با طرف سوری مورد بررسی قرار داد.

این سفر از آنجا که موضوع ادلب از اهمیت بالایی در پرونده سوریه برخوردار است و از طرفی نشست سران سه کشور ضامن روند گفتگو های آستانه را هم به زودی در تهران خواهیم داشت حائز اهمیت بالایی بود.

اما سفر دوم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم به منظور بحث و تبادل نظر با همتای ترکی خود در خصوص موضوع سوریه و دعوت از رئیس جمهور آن کشور به منظور شرکت در نشست تهران، عازم آنکارا شد.

ظریف پس از آن به پاکستان رفت تا در سفری دو روزه با مقامات آن کشور هم دیدار و گفتگو داشته باشد و از طرفی شرایط را جهت سفر عمران خان به ایران فراهم آورد که این سفر بنا به اشتراکات زیاد میان تهران و اسلام آباد به عنوان دو کشور اسلامی و همسایه دارای اهمیت بالایی است. گفتنی است، سفر به ایران اولین سفر خارجی عمران خان پس از پیروزی در انتخابات خواهد بود.

مشروح اخبار و تحولات سیاست خارجی در این هفته بدین شرح است:

رئیس بنیاد ساساکاوا با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن دیدار کرد​

«نوبو تاناکا» رئیس بنیاد ساساکاوا با مرتضی رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوعاتی از قبیل همکاری های علمی با مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و دانشکده روابط بین الملل، برگزاری میز گردهای علمی، تبادل استاد و دانشجو و پروژه کار آفرینی با مرکز امور زنان ریاست جمهوری کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این دیدار رحمانی موحد در خصوص همکاری در زمینه توسعه گردشگری و شناساندن جاذبه های گردشگری ایران به مردم ژاپن پیشنهاداتی به رئیس بنیاد ارائه کرد که تاناکا از آن استقبال کرد.

سیاست خارجی باید اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور باشد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعداز ظهر امروز در همایش عبور از بحران و توسعه ایران، اظهار داشت: ما وظیفه داریم سیاست خارجی را به عنوان اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور درآوریم و نه اینکه باری بر دوش مردم باشد. این رویه آیت الله هاشمی بود و این به معنای عبور از اصول نیست بلکه به معنای شناخت صحیح از منابع و ظرفیت ها و درست استفاده کردن از آنها است.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: باید مردم را ولی نعمت خود بدانیم، این درس هایی است که از مکتب آیت الله هاشمی آموختم و امیدوارم از این مسیر پر چالش و پر ظرفیت بتوانیم با معیشت بهتر برای مردم استفاده کنیم.

وی گفت: عدم شناخت شرایط بین المللی می تواند شما را در اوج قدرت به نابودی بکشاند؛ صدامی که به کویت حمله کرد مگر در اوج قدرت نبود؟ این همه سلاح شیمیایی و پیشرفته داشت ولی چه شد؟ قذافی و برخی دیگر هم همین سرنوشت نصیبشان شد که حاصل عدم شناخت شرایط بین المللی است.

همچنان منتظریم اروپا «فروش نفت» و «روابط بانکی» ما را تضمین کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعداز ظهر امروز در حاشیه همایش «عبور از بحران و توسعه ایران» و افتتاح موزه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در جمع خبرنگاران در خصوص بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای پیشنهاد به ایران اظهار داشت: این بسته ای است که به دو طرف کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ربطی هم به برجام و این فضاسازی‌ها ندارد و اینکه می‌گویند مابه‌ازای برجام است، حرفی بی‌ربط است.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا قرار بود چندین اقدام انجام دهد؛ از جمله حفظ فروش نفت ایران و حفظ کانال های بانکی که همچنان منتظریم انجام دهد.

برخی اعضای دولت و رسانه‌ها توقع مردم از برجام را بالا بردند

وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت هفته دولت، در برنامه حالا خورشید، اظهار داشت: آمریکایی ها عادت دارند که در توافقی باشند که منافع آنها را تامین کند ولی این جا دیدید که گفتند نتوانستند منافع خود را تامین کنند، بی اعتمادی ما با آمریکایی ها بالا است و تفاوتی در قبل و بعد از برجام نداشته است.

ظریف افزود: ایران در منطقه با دیگر کشورها متفاوت است، آنها برای تامین امنیت خود وابسته به بیرون هستند ولی ایران با اتکای به مردم امنیت خود را تضمین کرده و وظیفه دولت و وزارت خارجه هم کم کردن فشارها از روی دوش مردم است. امروز ببینید آنها بیشترین تلاش خود را برای جنگ روانی می‌کنند و قصد دارند شرایط را تغییر دهند.

ظریف اظهارداشت: فقط دو سه رژیم هستند که در جبهه آمریکا قرار دارند. متحد کردن کشورهاست که به آمریکا فشار وارد می‌آورد، امروز آمریکایی ها در انزوای بین المللی قرار دارند. اروپایی‌ها برای حفظ برجام و فعال کردن شرکت‌های کوچک و متوسط اقداماتی انجام دادند که آن ۱۸ میلیون یورو کمکی برای توسعه همکاری ها میان ایران و اروپاست. در اروپا موتور پیشرفت، شرکت های متوسط و کوچک هستند که برای آینده ایران هم، این بخش بسیار حیاتی است.

وزیر امور خارجه افزود: از زمانی که ترامپ از برجام خارج شده آمریکایی‌ها به اهدافی که می خواستند نرسیدند و به برخی اقدامات از جمله درخواست های مکرر برای مذاکره و تشکیل گروه اقدام ایران روی آوردند.

وزیر امور خارجه گفت: همانطور که گفتم سیاست خارجی تلاش می‌کند بار را از روی دوش مردم بردارد و ما همین تلاش را انجام داده‌ایم. ما در یک شرایط واقعی زندگی می‌کنیم و سیاست خارجی همه چیز کشور نیست و همه کارها را انجام نمی‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای فشار بیشتر و یا برداشتن فشارها از روی کشور باشد.

وی ادامه داد: مجموعه سیاست‌های یک کشور است که درباره سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد، اینکه ما می‌خواهیم مستقل شویم، اینکه ما نمی‌خواهیم کسی به ما دستور بدهد، ما می‌خواهیم نوع حکومت مورد نظر خودمان را داشته باشیم و نمی‌خواهیم دیگران از امکانات ما در داخل از کشور به نفع خود استفاده کنند.

وزیر دفاع ایران به دمشق رفت

امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در رأس یک هیأت نظامی بلند پایه وارد دمشق شد.

بر اساس این گزارش قرار است وزیر دفاع ایران با همتای سوری خود و مقامات ارشد سوریه در دمشق دیدار کرده و در خصوص مسائل مورد توجه دو کشور بحث و تبادل نظر کند.

جامعه ایرانی مقیم ژاپن بازوی توانمند درتامین منافع ملی کشور هستند

گردهمایی و نشست صمیمی ایرانیان مقیم ژاپن با رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، در محل اقامتگاه سفیر کشورمان برگزار شد.

رحمانی موحد در این مراسم گفت: جامعه ایرانی مقیم بازوی توانمند در تامین منافع ملی کشور و سرمایه بزرگ کشور به حساب می آیند و امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت همبستگی و انسجام ایرانیان احساس می شود.

وی افزود: اکنون در شرایط خاصی در صحنه بین الملل قرار داریم و می توانیم با مشارکت و همدلی خدمات بیشتری را با همکاری ایرانیان مقیم ژاپن به مردم ایران ارائه دهیم و بی تردید هر ایرانی دارای ظرفیت و استعدادی است که در صورت هم افزایی و ارتقاء همکاری ها می توانند سرمایه بزرگی را تشکیل دهند.

سفیر کشورمان در پایان تاکید کرد: سفارت، خانه شما ایرانیان هست و بر اساس تخصص و علاقه مندی جامعه ایرانی، آمادگی همکاری در ارایه مشاوره و تبادل نظر و ارائه خدمات لازم وجود دارد.

ایران هزینه های بسیاری را برای مقابله با مواد مخدر پرداخته است

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین، با «آلیسیا بوئنروستو ماسیو» رئیس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد و سفیر و نماینده دائم مکزیک در وین، دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار، پیرامون مباحث مربوط به چگونگی شکل دهی به نظام آینده بین المللی حاکم بر معضل مواد مخدر پس از سال ۲۰۱۹، به رایزنی پرداختند.

وی گفت: چنین وضعیتی در مقایسه با کشورهای دیگری که کیلومترها از کشورهای مبدا مواد مخدر فاصله داشته و این موضوع معضل چندانی برای آنها محسوب نمی شود، بسیار متفاوت می باشد. تاکنون ایران هزینه های بسیار مالی و انسانی برای مبارزه با موادمخدر پرداخته که بخش عمده آن برای جلوگیری از ترانزیت این مواد به کشورهای دیگر است.

نماینده دائم کشورمان تاکید کرد: ضمن این که پیشگیری و درمان دو ستون عمده سیاست ایران در مقابله با موادمخدر هستند، اما مبارزه همچنان ستون اصلی را تشکیل می دهد و از اینرو، با هر اقدامی در جهت تضعیف اصل مبارزه در اسناد بین المللی مربوطه، مخالفت جدی و اصولی دارد.

بی‌توجهی مسئولین به روابط باهمسایگان/سیاست خارجی دولت متمرکز نیست

حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم توجه به دیپلماسی متوازن در سیاست خارجی که از جمله موارد مورد تاکید رهبری انقلاب به مسئولین سیاست خارجی کشور هم هست، اظهارداشت: به نظر من از بدو انقلاب اسلامی، ایران در شرایط مواجهه با بحران قرار داشته و همواره بر اساس برطرف کردن آنها سیاست خود را تنظیم کرده است.

وی گفت: نظام سیاسی ایران هیچگاه یکپارچه نبوده و در درون خود جناح های متفاوت و نظرات مختلفی داشته که هریک تلاش کرده‌اند سایر بخش‌ها را با نظرات خود همسو کنند. در این مسیر گاهی تلاش شده از نیروی خارجی نیز به نفع خود استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در سیاست خارجی نامتمرکز بودن این سیاست است که بخشی در دست دولت و بخشی خارج از دولت رقم می خورد، در داخل دولت نیز چند سازمان سیاست خارجی را شکل می‌دهند؛ وزارت خارجه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت که هرکدام از این سازمان‌ها هم اجازه دخالت به دیگری را نمی‌دهند، این در حالی است که اول باید سیاست خارجی مشخص و سپس روابط خارجی بر اساس آن سیاست تنظیم شود.

عراقچی دفتر یادبود «کوفی عنان» را امضا کرد

سید عباس عراقچی با حضور در سفارت غنا در تهران، دفتر یادبودی که در این سفارتخانه به مناسبت گرامیداشت یاد کوفی عنان باز شده است را امضا کرد.

عراقچی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام موضوع فوق نوشت: در آخرین سفر رسمی کوفی عنان به تهران به عنوان معاون بین الملل وزارت امور خارجه میزبان و همراه او بودم.

بر اساس این گزارش کوفی عنان که دارای ملیتی غنایی بود و برای مدتی ریاست دبیرکل سازمان ملل را بر عهده داشت، چند روز پیش فوت کرد.

حیثیت اروپا ایجاب می‌کند در برابر آمریکا مقاومت کند

سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار هیئتی از بنیاد آلمانی برگهوف همچنین به موضوع سوریه پرداخت و اظهارداشت: روند آستانه در کاهش بحران سوریه موثر بوده است و همه باید از این روند و مذاکرات حمایت کنند.

وی تصریح کرد: حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی و عرب منطقه از گروه‌های تروریستی در سوریه و سکوت اروپا از این وضع، عامل اصلی بحران در سوریه بوده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: آمریکا و عربستان سعودی از گروه‌های تروریستی در سوریه حمایت می‌کنند و این حمایت بایستی متوقف شود.

خرازی بیان کرد: همکاری نظامی ایران با دولت سوریه، کاملا مشروع و حضور ما در سوریه به درخواست دولت قانونی این کشور بوده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت ثبات منطقه تلاش کرده است، درباره توافق هسته‌ای هم گفت: حیثیت اروپا ایجاب می‌کند که در مقابل فشارهای آمریکا در قضیه برجام مقاومت کند.

حمایت روسای مراکز اسلامی گینه از ایران در برابر اقدامات آمریکا

یش از ۳۰ نفر از نمایندگان و روسای مراکز اسلامی جامعه تشیع و تیجانیه جمهوری گینه ضمن حضور در رزیدانس سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوناکری، با ارائه بیانیه رسمی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه، غیرقانونی و اسلام ستیز آمریکا، مواضع خود را اعلام کردند.

در این بیانیه ۵ بندی با محکومیت اقدامات ظالمانه، غیر قانونی و غیر اصولی آمریکا در خروج از توافق بین المللی برجام، بر اقدامات خردمندانه، قانونمند و مشروع ایران در برابر تحرکات آمریکا را تاکید کردند.

دراین بیانیه، نمایندگان و روسای مراکز اسلامی جامعه تشیع گینه با تشکر از جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان، بر ضرورت یکپارچگی جهان اسلام که همیشه ایران محور اساسی این وحدت بوده تاکید کردند.

دراین نشست، وحید کیانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران درگینه نیز با تشکر از حضور نمایندگان، مدرسین حوزه های دینی، روسای مراکز تسنن و تشیع در سفارت جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت وحدت بین مذاهب اسلامی تاکید کرد.

ایران به گسترش مناسبات با عراق در حوزه اقتصادی اهمیت می‌دهد

ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران با فؤاد معصوم رئیس‌جمهور عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.

معصوم در این دیدار با اشاره به مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق در طول سنوات گذشته، تاکید کرد: عراق برای حفظ و گسترش مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران اهمیت قائل است.

وی خاطرنشان کرد: عراق هرگز کمک های ایران را در جنگ با گروه تروریستی داعش و نقش موثر ایران در پیروزی بر این گروه تروریستی از یاد نمی برد.

رئیس‌جمهور عراق همچنین به فراخوان قانونی امروز خود مبنی بر برگزاری جلسه پارلمان جدید در سوم سپتامبر (۱۲ شهریورماه آینده) اشاره و ابراز امیدواری کرد که روند پایبندی به زمانبندی های قانونی تا تشکیل دولت جدید به روال طبیعی در عراق طی شود.

ایران، اروپا و عمان برای یمن به دنبال راهکار سیاسی هستند

رضا میرابیان سفیر اسبق ایران در کویت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دورنمای مذاکرات سیاسی یمن از سوی طرف های منطقه ای و بین المللی اظهارداشت: گرچه نسبت به مذاکرات سیاسی نباید نا امید بود اما باید دانست که آمریکا و رژیم سعودی مخالف این روند هستند و شاید یکی از دلایل مخالف آمریکایی ها هم این باشد که حجم فروش اسلحه ای که بواسطه موضوع جنگ در یمن دارند برای آنها بسیار سودآور است.

وی گفت: از طرف سازمان ملل تلاش های مختلفی در به نتیجه رساندن مذاکرات سیاسی و به پای میزمذاکره کشاندن نمایندگان انصارالله و دولت در تبعید عبدربه منصورهادی انجام گرفته که از جمله قرار بود در ۶ آگوست مذاکراتی یمنی یمنی را در ژنو ترتیب دهند که به سپتامبر، یعنی تقریبا یکی دو هفته آینده موکول شد، این تلاش ها خوب و مفید است و امیدوارم نشست ژنو که پس از سه سال توقف مذاکرات صورت می گیرد بتواند نتیجه مثبتی را به همراه داشته باشد.

میرابیان افزود: سعودی ها و اماراتی ها همچنان در فکر و رویای پیروزی در یمن هستند و مایل به گفتگوهای سیاسی نیستند، از طرفی آمریکا هم به فکر فروش تسلیحات خود و سودآوری از آن است، لذا تنها امیدی که در این چارچوب برای مذاکرات سیاسی در خصوص یمن جای امیدواری را باقی گذاشته تلاش های سازمان ملل و عمان است.

سفیر اسبق ایران در کویت در خصوص نقش ایران در این مساله تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود راهکار حل مشکل در یمن سیاسی است، نه نظامی؛ و خوشبختانه هم اکثر کشورهای دنیا و هم شورای امنیت سازمان ملل با این موضوع موافق هستند که راه حل مشکلات یمن سیاسی است.

شکایت ازآمریکا برای اثبات حقانیت ایران است/رای لاهه الزام آورنیست

سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه اصول جمهوری اسلامی در روابط خارجی ثابت بوده و هست و در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی و انقلاب اسلامی نشأت می گیرد، اظهار داشت: همواره در پی تامین منافع ملی هستیم و طبیعی است که در شرایط مختلف زمانی، رفتارهای مختلفی اتخاذ می‌کنیم ولی از مسیر اصلی خارج نخواهیم شد.

وی با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده بعد از خروج آمریکا از برجام گفت: این روند اقتضا می‌کند ما نیز رفتار خود را با شرایط جدید تنظیم کنیم.

عراقچی همچنین قدرت گرفتن ایران در عرصه های بین المللی و منطقه ای را از نتایج برجام خواند و تصریح کرد: این نکته بسیار مهم است که بدانیم فشارهای وارده از سوی آمریکا، به دلیل قدرتمند شدن جمهوری اسلامی ایران است و اگر قوی نبودیم، دلیلی برای اعمال این فشارها بر ما وجود نداشت.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: همانطور که در گذشته مقابله کرده ایم، امروز هم قدرتمندانه ایستاده ایم، ضمن اینکه به الگوهای رفتاری و تاکتیک و سیاست های جدید نیازمندیم و همه این ها طراحی شده و با همین قدرت نسبت به حرکت مسیر خود اقدام خواهیم کرد.

عراقچی خاطرنشان کرد: ما با این منطق وارد نشدیم که حتما در دادگاه لاهه اثبات محکومیت آمریکا را بگیریم و بعد آمریکا مجبور به حرکت شود؛ در حقیقت این اقدام ما برای نمایاندن حقانیت جمهوری اسلامی ایران به جامعه بین الملل است و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر به تعهدات خود پایبند بوده و طرف خلاف کار و بدعهد، آمریکاست.

عراق شرایط زائران ایرانی مراسم اربعین را تسهیل کند

ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با ابراهیم جعفری وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، در این دیدار راه‌های گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط دو کشور مورد بررسی دو طرف ایرانی و عراقی قرار گرفت.

سفیر کشورمان با اشاره به روابط عمیق تاریخی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور همسایه، ضمن تشکر از همکاری دولت و ملت عراق در برگزاری موفق مراسم اربعین گذشته خواستار همکاری وهماهنگی مسئولین ذیربط عراقی جهت ارائه تسهیلات به زوار ایرانی مراسم با شکوه اربعین از جمله اخذ ریال جهت تعرفه ویزای عراق شد.

مسجدی در این دیدار با اشاره به ادامه آتش سوزی در بخش عراقی هور العظیم و مشکلات محیط زیستی ناشی از آن برای مردم استان خوزستان خواستار رسیدگی به این موضوع و همکاری بیشتر طرف عراقی برای مهار سریعتر آن شد.

خبرمحدودیت سفرهای دیپلماتیک فرانسه را از منبع موثقی دریافت نکردیم

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای مطرح شده توسط یکی از خبرگزاری های خارجی مبنی بر این که دولت فرانسه سفرهای غیر ضروری دیپلمات های خود به ایران را محدود کرده است، اظهار داشت: من در هیچ جا و از هیچ منبع موثقی از سوی دولت فرانسه چنین اخباری را دریافت نکرده ام و اصولا هم هیچ گونه ضرورت و دلیلی برای اخذ چنین تصمیمی توسط وزارت خارجه فرانسه نمی بینم.

وی افزود: البته می دانم که روابط ایران و اروپا و بخصوص ایران و فرانسه بدخواهان و معاندانی دارد که گاهی در اقدامی روانی سعی بر اثر گذاری منفی بر این روابط داشته و دارند و باید همواره در قبال این نوع تحرکات هوشیاری لازم را داشت.

تنها بمب‌های هسته‌ای در منطقه ما متعلق به اسرائیل و آمریکا است

محمدجواد ظریف ­وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای نوشت: «به یاد داشته باشیم که تنها بمب‌های هسته‌ای در منطقه ما متعلق به اسرائیل و آمریکا است؛ اولی (اسرائیل) یک متجاوز همیشگی و دیگری (آمریکا) تنها استفاده‌کننده از تسلیحات اتمی است.

ظریف تصریح کرد: «همچنین به یاد داشته باشیم که ایران از سال ۱۹۷۴، منطقه عاری از سلاح اتمی را خواستار شده است.»

ظریف وارد آنکارا شد

بهرام قاسمی گفت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چارچوب رایزنی های مستمر دو کشور ایران و ترکیه درخصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه ساعتی پیش وارد آنکارا شد.

دومین جلسه استماع دادگاه لاهه برای شکایت ایران از آمریکا برگزارشد

دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص درخواست صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحدۀ آمریکا) برگزار شد.



دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحدۀ آمریکا در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.

در این جلسه، نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وکلای ایالات متحده و ادعاهای کذب آنها در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشکی کشورمان و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریکا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاکید کرد که این موضوعات، خارج از دستور کار رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری است.

محسن محبی همچنین اظهار داشت: وضع مجدد تحریم‌ها طبق تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده پیامدهای واقعی و سوئی به همراه داشته است که مردم و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. از جملۀ این پیامدها خروج سرمایه‌گذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرف‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت‌ بر سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش ریال است که نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد ۱ (۴)، ۱ (۷)، ۱ (۸)، ۲ (۸)، ۲ (۹) و ۱ (۱۰) عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت قلمداد می‌شود و از آنجایی که زیان غیرقابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان است.

ظریف: همسایگان در اولویت ما هستند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که روز گذشته برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرده است، پس از اتمام این سفر در توئیتی نوشت:

«هم اکنون رایزنی‌های مفیدم با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور ترکیه در خصوص روابط دوجانبه و همکاری منطقه ای در مقابل رفتار بدخواهانه آمریکا به اتمام رسید. فردا به منظور دیدار با رهبران جدید پاکستان عازم آن کشور هستم.

همسایگان اولویت ما هستند.»

آژانس برای دوازدهمین بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین، با اشاره با انتشار دوازدهمین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص راستی‌آزمایی اجرای برجام اظهار داشت: این گزارش بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش تحت برجام را تایید کرد.

وی افزود: در این گزارش تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی‌آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است. آژانس همچنین قادر بوده که به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در تاسیسات هسته‌ای ایران بپردازد.

ظریف عازم پاکستان شد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ارشد پاکستان، دقایقی پیش تهران را به مقصد اسلام‌آباد ترک کرد.

وی در این سفر علاوه بر همتای پاکستانی خود، با مقامات جدید دولت پاکستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

استفاده از فصل هفتم منشور ملل متحد باعث نقض حقوق کشورها شده است

غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اظهار داشت: یکی از اصول بنیادین سازمان ملل این است که دنیا باید با قانون اداره شود، نه با زور.

وی در این جلسه که برای بحث در مورد میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات برگزار شده بود، گفت: میانجی‌گری باید از زاویه وسیع‌تری چون تقویت حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی بررسی شود.

خوشرو ادامه داد: دولت‌های عضو این سازمان در راستای تقویت حاکمیت قانون دو تعهد اساسی دارند؛ اول اینکه از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و دوم اینکه اختلافات خود را از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: با وجود برخی موفقیت‌ها، هنوز باید اقدامات جدی برای تقویت حاکمیت قانون در جهان صورت گیرد.

وی ضمن اشاره به تجاوز آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت به عراق در اوایل قرن جاری بدون در نظر گرفتن نقش شورای امنیت، گفت: این اقدام نقض صریح منشور سازمان ملل بود.

نماینده دائم ایران در ادامه گفت: آمریکا نه تنها خود قطعنامه شورای امنیت را نقض می‌کند، بلکه آشکارا دیگران را نیز به سرپیچی از یکی از قطعنامه‌های این نهاد، یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ دعوت می‌کند و می‌گوید اگر از این اقدام خودداری کنند با مجازات موجه خواهند شد.

ظریف با رئیس جدید مجلس نمایندگان پاکستان دیدار کرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه خود در سفر به پاکستان و پس از ورود به اسلام آباد، با اسد قیصر رئیس جدید مجلس نمایندگان پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که اولین دیدار خارجی رئیس جدید مجلس پاکستان پس از انتخابات پارلمانی اخیر محسوب می شود، طرفین بر توسعه همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در زمینه های اقتصادی، همکاری‌های پارلمانی و از جمله تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان و همچنین مقابله با چالش های مشترک از جمله مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تاکید کردند.

ظریف: پایبند ماندن به توافق هسته‌ای تنها گزینه ایران نیست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تأیید پایبندی ایران به مفاد توافق هسته ای در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ در حساب توئیتری خود نوشت: اگر هدف حفظ برجام است، پس به غیر از جزم کردن عزم برای پایبندی به تعهد عادی سازی روابط اقتصادی ایران به جای طرح مطالبات بی ربط چاره ای وجود ندارد. باقی ماندن در جمعی که در عمل -و نه صرفا در حرف- به توافق (هسته ای) پایبند است، تنها گزینه ایران نیست.

غریب آبادی با سفیر و نماینده دائم مالزی در وین دیدار و گفتگو کرد

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین، با آقای جانسن، سفیر و نماینده دائم مالزی دیدار کرد.

طرفین در این دیدار درخصوص طیفی از موضوعات شامل مباحث مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موادمخدر و برجام رایزنی کردند.

سفرا و نمایندگان دائم ایران و مالزی، در این دیدار بر ضرورت توسعه تعاملات، مشورت‌ها و همکاری‌های مشترک دو نمایندگی در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، تاکید کردند.

تاکید بر نقش مجالس ایران و ژاپن در توسعه و تعمیق روابط دو جانبه

رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن با «تاداموری اوشیما» رئیس مجلس نمایندگان ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

اوشیما ضمن خوشامدگویی به سفیر کشورمان و با اشاره به دیدارهای سران دو کشور، بر اهمیت روابط ایران و ژاپن تاکید کرد و گفت: مجالس دو کشور نقش مهمی در توسعه این همکاری ها دارند و با توجه به اینکه سال آینده نودمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور است، امیدوارم که گام های مهمی در این زمینه برداشته شود.

رئیس مجلس نمایندگان ژاپن همچنین با اشاره به اهمیت برجام در حفظ صلح و ثبات در سطح جهان و منطقه خاورمیانه، بر حمایت کشورش از توافق برجام تاکید کرد.

مخالفت ایران و ترکیه با تحریم‌ها و اقدامات یکجانبه آمریکا

کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با احمد مختارگون، همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار ضمن اذعان به روابط نزدیک و سازنده ایران و ترکیه، بر لزوم گسترش و تعمیق همکاری‌ها و رایزنی‌ها در موضوعات مختلف بین‌المللی تاکید کردند.

سفیر و نماینده دائم ترکیه در این دیدار ضمن اعلام مخالفت دولت ترکیه با تحریم‌ها و اقدامات یکجانبه، اظهار داشت: ترکیه خود را تنها ملزم به رعایت تصمیمات سازمان ملل می داند و با هرگونه یکجانبه گرایی مخالف است.

غریب آبادی نیز با تاکید بر لزوم اتحاد دولت‌ها برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و تقویت چندجانبه‌گرایی، گفت: رویکرد آمریکا در قانون‌گریزی و یکجانبه‌گرایی، آثار مخربی برای جامعه جهانی به همراه دارد و مستلزم این است که دولت‌ها در همکاری با یکدیگر، از منافع خود در قبال این قبیل اقدامات حمایت کنند.