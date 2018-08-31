به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی مفتخر شدن فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش به دریافت «نشان نصر» از فرماندهی معظم کل قوا، با صدور پیامی این موفقیت را به امیر سرتیپ خلبان حسن شاهصفی تبریک گفت.
متن پیام حجتالاسلام عباس محمدحسنی به امیر سرتیپ شاهصفی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی؛ با تبریک عید سعید غدیر خم،
دریافت نشان افتخار آمیز نصر از دستان مبارک فرماندهی معظم کل قوا «مدظله العالی» گویای یک دهه فرماندهی و مدیریت موفق جنابعالی در عرصه های مختلف و ماموریت های متعدد در نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.
موجب خوشحالی است که کارنامه آن نیرو با تلاش ایثارگرانه کارکنان مومن و بصیر نیروی هوایی در دوره فرماندهی جنابعالی با اعطای نشان نصر و خشنودی ولی امر مسلمین مزین شد.
توفیقات روزافزون جنابعالی را تحت هدایت و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا از خدای بزرگ مسئلت دارم.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
عباس محمدحسنی
