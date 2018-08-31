«تیولا» تا ۱۶ شهریورماه روی صحنه می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، اجرای نمایش «تیولا» به نویسندگی و کارگردانی علی عابدی که از روز ۱۸ مرداد ماه با هنرمندی پرستو گلستانی، وحید آقاپور، سامان دارابی، محمد صادق ملک و رامین سیاردشتی در تماشاخانه مهرگان روی صحنه رفته است، تمدید شد.

اجرای این نمایش تا ۱۶ شهریورماه ادامه دارد و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۱ تماشاخانه مهرگان روی صحنه می رود.

عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی عابدی، تهیه کننده: طاهر خرمی، طراح صحنه: سعید یزدانی، طراح لباس: زری کریمی، طراح گریم: احمد نگهبان، طراح نور: امیر ترحمی، طراح پوستر: سعید رضوانی، عکاس: بابک حقی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: الهه افخمی، مدیر صحنه: شیما فرشتیان، منشی صحنه: پانیذ تاج بخت، دستیاران صحنه: مصیب کریمی، ابوالفضل شفیعی زاده.