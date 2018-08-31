به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صبح جمعه در جمع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در پردیس علامه طباطبایی بوشهر اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی انسان ساز است و فکر می کنم آنچه که ما در طول مسیر زندگی داریم حاصل تلاش معلمینی بوده که در دوره های مختلف افتخار شاگردی آنها را داشتیم.

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: معلمان جایگاه بسیار مهمی در کشور دارند و با وجود داشتن دو مدرک دکترا همیشه خودم را یک معلم فرض کرده ام.

خاکی در ادامه بیان داشت: آرزویم این بوده که در کلاس ها به عنوان معلم حضور پیدا کرده و به شاگردانم درس دهم و این موجب افتخار است.

وی خاطرنشان ساخت: کسانی که دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می کنند حتما حتما موفق می شوند؛ چرا که دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است که برکت دارد و کار و نان معلمی پر برکت و سالمی است و سلامت را در جامعه تضمین می کند.

خاکی اضافه کرد: از جنبه اجتماعی و سلامت اجتماعی مهمترین شغل در کشور و جهان معلمی است.

وی تصریح کرد: یک معلم باید سلامت روانی و جسمی داشته باشد و به کارش عشق و علاقه داشته باشد و باید یک معلم خود را آماده جانفشانی برای تربیت نسل بعد از خودش کند و این شایستگی برای کسانی که معلم می شوند طبعا در دانشگاه فرهنگیان خودش را نشان می دهد.

خاکی خطاب به پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بهترین، مقدس ترین و سالم ترین شغل را انتخاب کردید.

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: مطمئنا کسانی که پا به عرصه معلمی می گذارند انسان های موفق، توانا و آینده داری هستند.