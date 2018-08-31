به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران درحالی قصد دارد نخستین اردوی خود برای حضور در جام ملت های ۲۰۱۹ امارات را آغاز کند که هنوز کارلوس کی روش قرارداد ادامه همکاری اش با فدراسیون فوتبال را امضا نکرده است. با این حال وی ابراز امیدواری کرده با حضور در ایران مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد حل شود.

کی روش که اعلام کرده روز جمعه به ایران سفر خواهد کرد در گفتگو با آسوشیتدپرس گفته است: بعد از جام جهانی پیشنهادهای زیادی از کشورهای مختلف داشتم ولی هیچوقت درها را برای بازگشت به ایران نبستم. نیاز است که مطمئن شوم فدراسیون به طور کامل از برنامه‌های ما برای جام ملت های آسیا حمایت خواهد کرد.

کی روش ادامه داد: اگر باور نداشتم که شرایط با فدراسیون فوتبال ایران برای ادامه همکاری آماده خواهد بود به ایران نمی‌رفتم ولی اعتماد می‌کنم و قرارداد جدیدی با ایران امضا خواهم کرد. باید امکانات و شرایط مالی فراهم باشد. ما نمی توانیم مثل گذشته اشتباهات را تکرار کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اگر امکانات و کمپ های خوبی داشتیم قطعا در جام جهانی می توانستیم امتیازات بیشتری بگیریم و به دور بعدی صعود کنیم. همه مشکلاتی که در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی وجود داشت را می دانند.

کارلوس کی روش خاطرنشان کرد: آینده چیزی نیست که من را نگران کند. من می‌توانستم با بقیه تیم‌ها قراردادی ۴ ساله ببندم. می‌خواهم قهرمان جام ملت‌های آسیا شوم، ولی می‌دانم این اتفاق آسان نیست. رسیدن به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا بسیار سخت است و مستلزم این است که همه به سختی برای رسیدن به آن تلاش کنیم.