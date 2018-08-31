  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

استاندار هرمزگان در جشن ازدواج ۳۱۳ زوج در روستای کرمون:

ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج آسان مایه خیر و برکت در زندگی خواهد بود

ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج آسان مایه خیر و برکت در زندگی خواهد بود

بندرعباس - استاندار هرمزگان ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج آسان را مایه خیر و برکت در زندگی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در مراسم جشن ازدواج ۳۱۳ زوج که در روستای کرمون شهرستان بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه خوشبختانه این جشن ازدواج در شب زیبا و فرخنده عید غدیرخم برگزار می شود، عنوان کرد: جوانان عزیز در این شب مبارک با برگزاری مراسم ازدواج، به سنت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) عمل نموده و دین خود را کامل می کنند.

وی ادامه داد: برگزاری مراسمات ازدواج به این شکل و با دور هم جمع شدن بسیاری از مردم، بسیار زیبا و پسندیده است و موجب ترویج فرهنگ ازدواج آسان خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: از مردم بزرگوار این منطقه که این گونه در صحنه های اجتماعی و روح دادن و جان بخشیدن به امر مهم تشکیل خانواده و ازدواج مشارکت دارند، قدردانی می کنم.

همتی با بیان اینکه ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج آسان مایه خیر و برکت در زندگی خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری چنین مراسماتی، خداوند متعال برکت بیشتری به زندگی جوانان اعطاء فرماید و در روز عید غدیرخم زوج های جوان در سایه عنایت حضرت امام علی (ع) در زندگی خود موفق باشند.

کد مطلب 4389940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها