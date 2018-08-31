به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در مراسم جشن ازدواج ۳۱۳ زوج که در روستای کرمون شهرستان بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه خوشبختانه این جشن ازدواج در شب زیبا و فرخنده عید غدیرخم برگزار می شود، عنوان کرد: جوانان عزیز در این شب مبارک با برگزاری مراسم ازدواج، به سنت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) عمل نموده و دین خود را کامل می کنند.

وی ادامه داد: برگزاری مراسمات ازدواج به این شکل و با دور هم جمع شدن بسیاری از مردم، بسیار زیبا و پسندیده است و موجب ترویج فرهنگ ازدواج آسان خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: از مردم بزرگوار این منطقه که این گونه در صحنه های اجتماعی و روح دادن و جان بخشیدن به امر مهم تشکیل خانواده و ازدواج مشارکت دارند، قدردانی می کنم.

همتی با بیان اینکه ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج آسان مایه خیر و برکت در زندگی خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری چنین مراسماتی، خداوند متعال برکت بیشتری به زندگی جوانان اعطاء فرماید و در روز عید غدیرخم زوج های جوان در سایه عنایت حضرت امام علی (ع) در زندگی خود موفق باشند.