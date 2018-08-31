برپایی نمایشگاه «قومیت و هویت ملی» در موزه میراث مکتوب و مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این نمایشگاه، روز یکشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۰ صبح در موزه میراث مکتوب و مستند ایران گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه بیش از ۲۰ نمونه پوشاک اقوام مختلف ایرانی به همراه تعدادی از صنایع دستی و میراث فرهنگی قومیت‌ها با تاکید بر هنر طراحی پارچه و منسوجات و آلات موسیقی نواحی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

از رویدادهای دیگری که به همین مناسبت در موزه برگزار خواهد شد، اجرای موسیقی نواحی توسط هنرمندان مطرح قومیت‌ها همچون بخشی نادرمحمد آهنگربیک (موسیقی شمال خراسان)، گروه عاشیق سلجوق شهبازی (موسیقی آذری)، گروه مهرآیین (موسیقی کردی) و گروه مردوس (موسیقی گیلکی) خواهد بود که این برنامه همزمان با افتتاح نمایشگاه برگزار می‌شود.

همچنین نشست تخصصی مردم‌شناسی در موضوعات انقلاب مشروطه و گفتمان مردم­شناسی با سخنرانی علیرضا حسن‌­زاده، موسیقی‌­شناسی اقوام ایرانی؛ گوناگونی و یکپارچگی با سخنرانی محمدعلی مرآتی و مروری بر تاریخ پوشاک سنتی ایران با سخنرانی پروانه قاسمیان، دوشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۴ در تالار فرهنگ مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برگزاری این رویداد با همکاری و مشارکت پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می‌شود و شرکت در برنامه‌ها و بازدید از نمایشگاه برای عموم علاقمندان آزاد خواهد بود.