به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال در جلسه با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه عجمان در خصوص امضای قرارداد نهایی انتقال مامه تیام به باشگاه عجمان و نیز مقدمات پرداخت مبلغ ترانسفر این بازیکن به باشگاه استقلال به توافق رسیدند.

فتحی که به دعوت باشگاه عجمان هم اکنون در امارات به سر می‌برد، دیروز و امروز جلساتی با خلیفه جرمن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه عجمان داشت و در نهایت در خصوص کلیه مسایل مربوط به انتقال تیام، توافق نهایی حاصل شد.

ضمن این که طرفین در خصوص ادامه همکاریهای مشترک نیز رایزنیهایی انجام دادند. سرپرست باشگاه استقلال از امکانات و ورزشگاه اختصاصی باشگاه عجمان نیز بازدید کرد.