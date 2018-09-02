ونزوئلا فیلم «خانواده» را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «خانواده» » نخستین فیلم گوستاوو راندون کوردووا که در سال ۲۰۱۷ در هفته منتقدان کن به نمایش در آمده بود به عنوان نماینده کشور ونزوئلا به اسکار فرستاده شد. فیلم داستان یک پدر و فرزند ۱۲ ساله اش است که پس از یک مشاجره و درگیری در محله فقیرنشین شهر کاراکاس زندگی شان با خطر مواجه شده و مجبور به فرار می شوند.

منتقد فیلم بوید ون هورن، از فیلم «خانواده» به عنوان شروعی نویدبخش برای سازنده اش یاد کرد. از میان جوایز مهمی که این فیلم تاکنون دریافت کرده است می توان به جایزه منتقدان در جشنواره فیلم میامی اشاره کرد.

کشور ونزوئلا اولین بار در سال ۱۹۷۸ فیلمی را برای رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی اسکار فرستاد و البته از آن زمان تاکنون هیچ فیلمی از این کشور نامزد جایزه اسکار نشده است.