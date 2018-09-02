تغییرات قیمت رسمی ارز/دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه یازدهم شهریور) ۴۲۰۰۰ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۴۲۸ ریال و هر یورو ۴۸ هزار و ۷۵۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۵۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۸۷ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۸ ریال، روپیه هند ۵۹۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۱۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۰۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۸۶۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۲۱۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۵۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۴۲۷ ریال، روبل روسیه ۶۲۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۲۱۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۱۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۰۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۷۵ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۴۲۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۱۸۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۰۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۶۸۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۵۴۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۱۵۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.