پخش مستند «سینما انقلاب» از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «سینما انقلاب» با یادآوری حال و هوای سینمای ایران پیش از انقلاب اسلامی به ریل‌گذاری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای هنر هفتم در اولین سخنرانی مهم ایشان پس از ورود به ایران (۱۲ بهمن ۱۳۵۷) اشاره و سپس به‌طور ویژه به تعامل میان هنرمندان با حضرت آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری و رهبری ایشان پرداخته شده است.

«سینما انقلاب» شامل صحنه‌های منتشرنشده یا کمتر دیده شده از ارتباط نزدیک و صمیمی سینماگران و هنرمندان با رهبر انقلاب اسلامی و اهتمام ایشان به هدایت و حمایت مشفقانه از آنان است.

مستند «سینما انقلاب» به مناسبت در پیش بودن روز سینما در ۲۱ شهریور، این هفته در شبکه های مختلف سیما از جمله روز سه‌شنبه (۱۳ شهریور) ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما و ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه خبر پخش خواهد شد. همچنین روز چهارشنبه ۱۴ شهریور شبکه ۳ سیما در ساعت ۲۲:۲۰ آن را بازپخش خواهد کرد.

تهیه کننده این مستند روح الله عبادی است و کارگردانی آن را حمید شعبانی به عهده داشته است.