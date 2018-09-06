مواضع رهبر معظم انقلاب درباره هنر/تصاویری که پیش از این ندیده اید

حمید شعبانی کارگردان مستند «سینما انقلاب» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان و چگونگی ساخت این اثر بیان کرد: شروع کار ما برای پژوهش و تحقیق از اردیبهشت سال گذشته بود و با تیمی که داشتیم به ساختار مورد نظر برای ایده خود دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: به همراه چند تن از دوستانم کار پژوهش و نویسندگی این مستند انجام شد و بر اساس جستجوها و داشته های آرشیوی به این خروجی رسیدیم که شامل تصاویری از دیدارهای رهبر معظم انقلاب با هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر می شود، البته جلسات و دیدارهای دیگری هم وجود دارد اما ما سراغ دیدارهای عمومی تر رفتیم.

شعبانی درباره ایده ساخت این مستند اظهار کرد: دغدغه تولید، روایت ارتباط بدنه سینمایی کشور با رهبر معظم انقلاب بوده است. هدف ما از بیان این مطلب این بود که نشان دهیم سابقه این ارتباط دیرینه است و از همان ابتدای انقلاب رهبری با هنرمندان دیدار و گفتگو داشته اند، آقا در دوران ریاست جمهوری نیز چنین جلساتی را برگزار می کردند که این نشان نگاه روشن و دقیق انقلاب به مساله هنر و سینما است.

کارگردان «سینما انقلاب» درباره اینکه در میان توصیه های رهبر انقلاب سراغ چه مسایلی رفته است، توضیح داد: وقتی که در یک حجم وسیع بیانات آقا در حوزه سینما را گوش می کنید می توان به نوعی دسته بندی رسید که در این سال ها بیشترین سفارش روی چه مبانی ای بوده است. موضوعاتی که ما سراغ آنها رفتیم تعریف هنر انقلاب، سینمای دینی، هنرمند متعهد، اقتصاد سینما قصه و... بود که همه برآمده از یافته های ما در متن دیدارها و جلسات سخنرانی است.

وی اضافه کرد: البته اینها هر یک موضوعی است که جا دارد مفصل و مبسوط نسبت به آنها کار پژوهشی انجام و مستند ساخته شود اما ما در یک قسمت به همه این موضوعات اشاراتی کلی و منسجم داشتیم.

شعبانی درباره نقاط جذاب این مستند اظهار کرد: بخش های جذاب این مستند از نظر من بازدید ایشان از پشت صحنه فیلم «مریم مقدس» است که حدود ۲۰ سال پیش بخش هایی از آن از تلویزیون پخش شد. همچنین بخشی هم مربوط به بازدید ایشان از فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی است. در بخش دیگر عوامل فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند که بخش هایی از آن هم برای اولین بار در این مستند استفاده شد.

وی در پایان درباره زمان ساخت این مستند بیان کرد: ما از اردیبهشت ۹۶ تا ابتدای شهریور امسال درگیر ساخت و تدوین این مستند بودیم. ویژگی این مستند برای من از این حیث بود که سعی شد در چهل دقیقه به استناد تصاویر، شناخت و درک اهمیت سینما و میزان تاثیر گذاری آن برای انقلاب از جانب رهبر معظم انقلاب روایت شود.

مستند «سینما انقلاب» با روایتی از پروانه معصومه چند شب پیش از شبکه های سیما پخش شد.