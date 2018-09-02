واردات ۵۶۰ هزار دلار دفتر یادداشت و سررسید در سال ۹۶!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فرشی فرید دبیر هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ که غروب امروز دوشنبه ۱۱ شهریور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای اتحادیه های صنفی حوزه صنعت چاپ در تالار وحدت آغاز بکار کرده است با اشاره به واگذاری این جشنواره از طرف دوم به صنف چاپ در دوره کنونی، این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ستود.

وی همچنین رویکرد برنامه های امسال جشنواره صنعت چاپ را مبتنی بر کمک و حمایت از تولیدات ملی عنوان و ابراز امیدواری کرد : مناسبت (روز ملی صنعت چاپ) که چند سالی است از متن اصلی تقویم رسمی کشور به ضمیمه آن رفته است، دوباره به تقویم برگردد و در جای خود که ۱۱ شهریور است بنشیند.

دبیر جشنواره صنعت چاپ همچنین به ظرفیت هایی که تحریم ها برای شکوفایی صنعت چاپ در کشور پدید آورده است اشاره کرد و گفت: اگر به فهرست ۱۴۰۰ قلم کالایی که واردات آنها ممنوع شد، نگاهی بکنید متوجه خواهید شد که متاسفانه ما در سال ۹۶، ۵۶۰ هزار دلار دفتر، سررسید، دفتر یادداشت و ایزونت وارد کرده ایم!

در این مراسم همچنین حجت الاسلام مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در سخنانی با بیان اینکه حوزه فرهنگ از همه حوزه ها تاثیر می پذیرد و در همه حوزه ها هم تاثیرگذار است، گفت: نگاه ما در کمیسیون فرهنگی مجلس به صنعت چاپ، به عنوان بزرگترین صنعت در اقتصاد فرهنگ است.

وی افزود: ما در حال جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیل شده از سوی ایالات متحده علیه خودمان هستیم و در چنین شراطی باید به کمک اقتصاد فرهنگ بیاییم و موانع را از سر راه آن برداریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از فعالان حوزه صنعت چاپ خواست تا گره ها و موانع پیش روی شکوفایی این صنعت را بویژه در حوزه قوانین و بخشنامه ها به مجلس و کمیسیون مربوطه منتقل کنند تا نسبت به رفع آنها گام برداشته شود.

مازنی که در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن می گفت همچنین از اینکه به گفته او کتاب و نویسندگان فرهیخته در کشور، در محاق سانسور و ممیزی باشند، انتقاد کرد و گفت: باید به نویسندگانمان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما سالها خواسته ایم با روش های سرهنگی، کار فرهنگی بکنیم البته من هم با کنترل و ملاحظه در این مسیر موافقم اما معتقدم باید این کار به اهلش سپرده شود.