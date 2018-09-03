معرفی نامزدهای نخستین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه «سینماسینما»، نامزدهای دریافت نخستین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» در ۸ رشته اعلام شدند و ۲ فیلم «رگ خواب» و «ائو» با ۵ عنوان نامزدی و «بدون تاریخ بدون امضا»، «ویلایی‌ها» و «خفگی» با ۴ عنوان نامزدی در صدر قرار دارند.

نامزدها با رای ۶۰ سینماگر، منتقد و کارشناس عضو این آکادمی انتخاب شده‌اند و برندگان در آیین پایانی آکادمی در روز ۱۸ شهریور معرفی خواهند شد.

اسامی کامل نامزدهای نخستین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» به ترتیب الفبا به این شرح است:

بهترین فیلم:

ائو / خانه (اصغر یوسفی نژاد)

بدون تاریخ، بدون امضا (علی جلیلوند)

بیدار شو آرزو (کیانوش عیاری)

خفگی (فریدون جیرانی)

رگ خواب (حمید نعمت الله)

کوه (کارلو هینترمان، جراردو پانیچی، رینو اسکیارتا، اریک نیاری)

ماجرای نیمروز (سیدمحمود رضوی)

بهترین کارگردانی:

وحید جلیلوند (بدون تاریخ بدون امضا)

فریدون جیرانی (خفگی)

کیانوش عیاری (بیدار شو آرزو)

محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز)

امیر نادری (کوه)

حمید نعمت الله (رگ خواب)

اصغر یوسفی نژاد (ائو / خانه)

بهترین فیلمنامه:

معصومه بیات (رگ خواب)

احسان بیگلری، پریسا هاشم پور (برادرم خسرو)

کامبوزیا پرتوی (فراری)

علی زرنگار، وحید جلیلوند (بدون تاریخ بدون امضا)

منیر قیدی، ارسلان کریمی (ویلایی ها)

شهرام مکری، نسیم احمدپور (هجوم)

اصغر یوسفی نژاد (ائو / خانه)

بهترین بازیگر زن:

سارا بهرامی (ایتالیا ایتالیا)

لیلا حاتمی (رگ خواب)

محدثه حیرت (ائو/ خانه)

الناز شاکردوست (خفگی)

طناز طباطبایی (ویلایی ها)

ثریا قاسمی (ویلایی ها)

فاطمه معتمدآریا (آباجان)

بهترین بازیگر مرد:

سیامک انصاری (ساعت پنج عصر)

حامد بهداد (سد معبر)

محسن تنابنده (فراری)

کورش تهامی (رگ خواب)

شهاب حسینی (برادرم خسرو)

نوید محمدزاده (بدون تاریخ، بدون امضا)

ناصر هاشمی (برادرم خسرو)

بهترین فیلمساز اول:

عبد آبست (تمارض)

احسان بیگلری (برادرم خسرو)

محمدحسین خردمندان (بیست و یک روز بعد)

کاوه صباغ زاده (ایتالیا ایتالیا)

پیمان قاسم خانی (خوب بد جلف)

منیر قیدی (ویلایی ها)

اصغر یوسفی نژاد (ائو/ خانه)

بهترین فیلم مستند:

خوان بی خان (هادی معصوم دوست)

در جستجوی فریده (آزاده موسوی، کورش عطایی)

زیمل بلوچستان (مازیار مشتاق گوهری)

متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)

مسافران (محمود رحمانی)

بهترین فیلم کوتاه:

حیوان (بهمن و بهرام ارک)

روتوش (کاوه مظاهری)

سایه فیل (آرمان خوانساریان)

نگاه (فرنوش صمدی)

هنوز نه (آرین وزیر دفتری)

نخستین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» ۱۸ شهریور ۹۷ به دبیری کیوان کثیریان و ریاست کیانوش عیاری در هتل انقلاب تهران برگزار می‌شود.