داد مرغداران بلند شد/قیمت جوجه یکروزه به ۵۸۰۰ تومان رسید

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مشکل کمبود شانه و کارتن هنوز برطرف نشده و مسئولان مربوطه اعلام می کنند مواد اولیه برای تولید ندارند.

وی با اشاره به نامه تولیدکنندگان به وزیر صنعت برای حل این مشکل، گفت: نامه نوشتیم اما تاثیری نداشته، مشکلات به قدری زیاد شده که روزانه هزاران نامه برای مسئولان در زمینه های مختلف نوشته می شود اما بی پاسخ می ماند.

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ٧٥٠٠ تومان است، افزود: شرایط به گونه ای پیش می رود که ما نمی دانیم نیم ساعت بعد چه اتفاقی رخ می دهد.

نبی پور با اشاره به گرانی نهاده های دامی در سالجاری گفت: ذرت و سویا ٩٥ درصد نسبت به سال گذشته گران شده و کارتن و شانه نیز ٣٥٠ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: کارتن حداکثر ١٠٠٠ تومان بوده الان قیمت آن به ٣٠٠٠ تومان رسیده است. سال گذشته ذرت در شهریورماه ٧٦٠ تومان بوده الان به ١٢٠٠ تومان رسیده، نرخ کنجاله سویا نیز از ١٣٨٠ تومان به ٢٦٠٠ تومان رسیده است.

نبی پور با بیان اینکه تولید مشکلی ندارد، افزود: با نوساناتی که وجود دارد نمی دانیم باید چکار کنیم؟ مگر می شود شرایط طوری باشد که نتوانیم برای روز بعدمان برنامه ریزی کنیم؟ ما اصلا نمی دانیم برای روز بعد نهاده های مورد نیاز تولید را پیدا می کنیم یا نه؟

وی اضافه کرد: قیمت مکمل از ٦ هزارتومان به ٢١ هزارتومان رسیده با این شرایط چگونه می توان تولید کرد.

نبی پور افزود: دولت قیمت تخم مرغ را سال گذشته ٥٣٠٠ تومان تعیین کرده این در حالی است که وزارت جهاد حدود دو ماه قبل حداقل قیمت تمام شده تولید را ٦٥٠٠ تومان اعلام کرده که با احتساب نرخ سود منطقی این عدد به ٧٢٠٠ تا ٧٣٠٠ تومان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه مرغداران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده اند، تصریح کرد:طی سه چهار ماه اخیر، قیمت جوجه یکروزه با بیمه پارسال بین ٣٢٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان و بدون بیمه ٢٥٠٠ تومان تا ٢٨٠٠ تومان بوده امسال قیمت آن بدون بیمه ٥٨٠٠ تومان و با بیمه ٧١٠٠ تا ٧٦٠٠ تومان است.

نبی پور با اشاره به مشکلات واردات در سال گذشته، گفت: با دلار حدود ١٢ هزارتومانی واردات ممکن نیست.