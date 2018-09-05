ایران الگوی حمایت از پناهجویان است/ لزوم حمایت بیشتر از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلیپو گراندی» کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در دیدار سه روزه خود از ایران گفت که این کشور با سیاستهای پیشرو و فراگیر خود در حوزه پناهجویان به الگویی در عرصه جهانی تبدیل شده است؛ با این حال تأکید کرد ایران که میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجو در جهان است، به حمایت بیشتری نیاز دارد.

گفتنی است که ایران میزبان تقریباً یک میلیون پناهنده قانونی است که بخش اعظمی از آنان را اتباع کشور افغانستان تشکیل می دهند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین به سیاستهای خیراندیشانه ایران در حوزه گنجاندن پناهجویان در برنامه های خدمات ملی و اقتصاد از جمله دسترسی به طرح ملی بیمه درمانی و صدور اجازه کار برای طیفی از مشاغل اذعان کرد.

گراندی در سفر سه روزه خود به ایران با برخی از مقامات دولت از جمله «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور و همچنین «احمد محمدی فر» مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور دیدار و بر تعهد و التزام این کمیسیون نسبت به حمایت از تلاشهای ایران در زمینه تأمین حمایت و یافتن راه حلهایی برای پناهجویان افغان تأکید کرد.

گفتنی است که سفر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ایران نخستین بخش از سفر وی به سه کشور- ایران، افغانستان و پاکستان- برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان است.

لازم به ذکر است که طبق برآورد دولت ایران، حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در ایران حضور دارند.