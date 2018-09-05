دنیل کریگ کارآگاه جنایی شد/ همکاری با کارگردان «جنگ ستارگان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دنیل کریگ در نقش یک کارآگاه در اثر جنایی «چاقوها بیرون» نوشته جانسون بازی خواهد کرد. جانسون کارگردانی و تهیه کنندگی فیلمنامه خود را نیز برعهده دارد. انتظار می رود تولید فیلم در ماه نوامبر پیش از آن که کریگ جلوی دوربین قسمت ۲۵ ام «جیمز باند» قرار گیرد شروع شود.

جانسون که به همراه شریکش رام برگمن فیلم را تهیه خواهد کرد قرار است «چاقوها بیرون» را پیش از شروع فیلمبرداری قسمت جدید بدون عنوان «جنگ ستارگان» به تهیه کنندگی دیزنی و لوکاس فیلم بسازد. آخرین فیلم جانسون در سال ۲۰۱۷ «جنگ ستارگان: آخرین جدای» نام داشت که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش کرد.

«چاقوها بیرون» از طریق یک کمپانی جدید که جانسون و برگمن در هفته جاری در جشنواره تورنتو آن را راه اندازی می کنند تامین مالی خواهد شد.

دنیل کریگ بازیگر مجموعه فیلم های جیمز باند در چهار فیلم اخیر باند به نام های «کازینو رویال»، «ذره ای آرامش»، «اسکای فال» و «اسپکتر» بازی کرده است. با این حال برای آخرین قسمت جیمز باند هنوز هیچ کارگردان تازه‌ای به عنوان جایگزین بویل که به تازگی از پروژه باند خارج شد استخدام نشده است و این احتمال وجود دارد تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۹ که پیش تر برای اکران فیلم جدید باند اعلام شده بود تغییر کند.

کریگ سال گذشته در ۲ فیلم مستقل «شاهان» ساخته دنیز گامزه ارگوون و «لوگان خوش شانس» به کارگردانی استیون سودربرگ بازی کرد.