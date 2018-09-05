رویارویی مدافع محبوب منصوریان و مهاجم محبوب شفر برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نخست جام اتحادیه امارات، دو تیم عجمان و بن یاس در حالی مقابل هم به تساوی یک-یک رسیدند که تقابل رابسون جانواریو و مامه تیام از جذابیتهای ویژه این دیدار بود.

رابسون جانواریو در لیگ شانزدهم و به صورت قرضی از یک باشگاه برزیلی به استقلال پیوست و در تیمی که علیرضا منصوریان هدایت آن را برعهده داشت آنقدر خوش درخشید که از استقلال به لیگ برتر پرتغال برود. جانواریو یکی از بهترین خارجی هایی بود که پیراهن استقلال را بر تن کرد و در ابتدای لیگ هفدهم مدیران استقلال موفق به حفظ او نشدند.

مامه تیام هم بی تردید مثل جانواریو یکی از بهترین بازیکنان خارجی و بهترین مهاجمی بود که پیراهن استقلال را بر تن کرده و او نیز مثل جانواریو بعد از یکسال حضور در استقلال و درخشیدن با پیراهن این تیم از آن جدا شد و حالا در لیگ امارات روزگار می گذراند.

دو تیم بن یاس و عجمان در هفته نخست جام اتحادیه امارات به مصاف هم رفتند که این دیدار برنده‌ای نداشت. در این بازی ابتدا بن یاس که جانواریو را در اختیار داشت در دقیقه ۲۳ به گل رسید و یاران مامه تیام در ۸۴ از روی نقطه پنالتی به گل مساوی رسیدند.

جدال مامه تیام و جانواریو از جذابیتهای این بازی بود که در طول نود دقیقه دیدار دو تیم تماشاگران بارها شاهد آن بودند.

جام اتحادیه امارات با شرکت ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود و دو تیم عجمان و بن یاس در گروه نخست این بازیها قرار دارند.