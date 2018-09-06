به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، درحالیکه دولت ونزوئلا تلاش میکند یک سیستم جدید برای پرداخت سوخت را اجرا کند که به گفته مادورو از قاچاق سوخت ارزان این کشور جلوگیری میکند، رانندگان ونزوئلایی در ایالاتهای مرزی با صفهای طولانی روبرو شدهاند.
مادورو میگوید این سیستم پرداخت قیمت سوخت را در حد بینالمللی خواهد کرد که این با توجه به این که بنزین درحال حاضر تقریبا مجانی است، افزایش قیمت شدیدی محسوب میشود.
این اولین بار در ۲ سال اخیر است که این کشور عضو اوپک بهای سوخت خود را افزایش میدهد.
در مرحله آزمایشی این طرح که از روز سهشنبه در ۸ ایالت ونزوئلا فعال شد، جایگاههای سوخت با دستگاههایی بیسیم مجهز شدند که برای پرداخت پول سوخت از کارتهای سرزمین پدری (کارتهای شناسایی با پشتوانه دولتی)، استفاده میکردند.
در جایگاههای سوخت نزدیک به مرز کلمبیا، طبق گفته رانندگانی که در صفهای طولانی برای پر کردن باکهای سوخت خود انتظار میکشیدند و اظهارات ۲ نفر از کارکنان جایگاهها، تجهیزات جدید یا به درستی نصب نشدهاند و یا عملکرد خوبی ندارند.
وقتی قیمت بنزین افزایش یابد، این سیستم جدید، برای افرادی که کارت سرزمین پدری دارند، سوبسید در نظر گرفته و هزینه را مستقیما بازپرداخت میکند. مادورو میگوید این کار باعث میشود تاثیر افزایش شدید قیمت نرمتر شود.
دارندگان وسایل نقلیه موتوری از ترس تمام شدن سوخت جایگاهها و یا افزایش فوری قیمتها از یک روز قبل در صفهای طولانی منتظر دریافت سوخت هستند.
متخصصان تخمین زدهاند که ونزوئلا سالیانه ۵ میلیارد دلار به علت نفروختن بنزین به قیمت بینالمللی، ضرر میکند.
مادورو روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت سوخت تا ماه اکتبر به قیمت بینالمللی خواهد رسید.
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