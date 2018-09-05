۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

هومن شاهی برای انیمیشن «لوپتو» می خواند

هومن شاهی خواننده ترانه های انیمیشن سینمایی «لوپتو» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان انیمیشن سینمایی «لوپتو» با هومن شاهی به توافق رسیدند تا این خواننده، ترانه هایی برای بخش‌های میانی و تیتراژ این پروژه اجرا کند.

هومن شاهی که با خواندن قطعاتی همچون «بخند خندوانه»، «خلیج فارس»، «بکوب، پا، دست» برای برنامه خندوانه و خواندن تیتراژ مسابقه «خانه ما» و حضور در سریال «گلشیفته» کار رسمی خود را ثبت کرد، حالا با این انیمیشن سینمایی سر از پرده‌های سینما درمی‌آورد.

انیمیشن «لوپتو» محصول مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری است که کارگردانی آن را عباس عسگری برعهده دارد و در شهر کرمان تولید شده است. این انیمیشن بهار سال آینده اکران خواهد شد.

