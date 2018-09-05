هومن شاهی برای انیمیشن «لوپتو» می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان انیمیشن سینمایی «لوپتو» با هومن شاهی به توافق رسیدند تا این خواننده، ترانه هایی برای بخش‌های میانی و تیتراژ این پروژه اجرا کند.

هومن شاهی که با خواندن قطعاتی همچون «بخند خندوانه»، «خلیج فارس»، «بکوب، پا، دست» برای برنامه خندوانه و خواندن تیتراژ مسابقه «خانه ما» و حضور در سریال «گلشیفته» کار رسمی خود را ثبت کرد، حالا با این انیمیشن سینمایی سر از پرده‌های سینما درمی‌آورد.

انیمیشن «لوپتو» محصول مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری است که کارگردانی آن را عباس عسگری برعهده دارد و در شهر کرمان تولید شده است. این انیمیشن بهار سال آینده اکران خواهد شد.