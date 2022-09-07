به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و در حاشیه اکران ویژه انیمیشن سینمایی «لوپتو» برای مادران و کودکان، اقلام جانبی این فیلم کودک به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی عباس عسکری که محصول مرکز انیمیشن سوره است، رونمایی شد.

با نزدیک شدن به زمان اکران انیمیشن سینمایی «لوپتو»، سازمان سینمایی سوره با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه مرچندایزینگ کاراکترهای ایرانی، در جهت تکمیل زنجیره شخصیت‌پردازی این انیمیشن و با هدف ترویج کاراکترهای ایرانی در بین کودکان ایرانی، طراحی محصولات جانبی «لوپتو» ازجمله اسباب‌بازی، کتاب، لوازم التحریر و پوشاک را انجام، و تولید و عرضه آنها را در بازار فرهنگی کشور آغاز کرد.

«لوپتو» یک انیمیشن سینمایی موزیکال با فضایی شاد و مهیج است که قرار بود در سال ٩٩ اکران شود اما با آغاز موج تعطیلی سینماها به دلیل شیوع بیماری کرونا، اکران آن به تعویق افتاد. این فیلم قرار است در مهرماه سال جاری توسط دفتر پخش «بهمن سبز» روی پرده سینماها به نمایش درآید.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» اولین محصول سینمایی مرکز انیمیشن سوره است که با تکنیک سه بعدی در استودیو فراسوی ابعاد توسط هنرمندان کرمانی تولید شده است.

در خلاصه داستان این انیمیشن بلند سینمایی آمده است: پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب بازی به بیمارانش، آن‌ها را درمان می‌کند. کارگاه اسباب‌بازی‌های خلاقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل می‌شود. علی تلاش می‌کند پدرش را که ناامید شده است از این مخمصه نجات دهد.