خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه موذن: قرار است ساعت ۱۷:۳۰ در استودیو پخش رادیو صبا در ساختمان شیشه ای باشم اما وقتی می رسم که ساعت کمی از ۱۸ گذشته و برنامه «عصر صبا» شروع شده است. نازنین مهیمنی و امیر زنده دلان دو مجری برنامه در استودیو در حال خواندن پیامک های مردم روی آنتن زنده و شوخی درباره مبل و رومبلی هستند و اینکه چرا مردم برای خود احترام قایل نیستند و رومبلی ها را از روی مبل ها فقط برای مهمان ها برمی دارند؟ صدای موسیقی هم لابلای حرف هایشان می آید و انرژی بالایی دارند. سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده برنامه در اتاق رژی از سویی به سوی دیگر می رود و همزمان موسیقی و آیتم ها را هماهنگ می کند.

سعید یوسف نیا مدیر رادیو صبا نیز در اتاق فرمان حضور دارد و با لبخند می گوید دیر رسیدی و از همان دقایق اول توضیحاتی درباره مجری ها، برنامه، آیتم ها و... ارایه می دهد.

همزمان با توضیحاتی که به من می دهد حواسش به مجری ها هم است مثلا وقتی دو مجری پیامک می خوانند یک لحظه جلو می رود و از میکروفن به آنها توصیه می کند که برخی از پیامک ها را تیپیکال بخوانند.

در همین لحظه یک آیتم نمایشی پخش می شود. یوسف نیا همان جا مقایسه ای بین سرعت ماشین ها در نسبت با ضرباهنگ برنامه ها می کند و می گوید از آنجا که تغییر آیتم ها، اجرای مجریان و موسیقی ها همه و همه سرعت بالایی دارند، باعث شده است که «عصرصبا» در میان دیگر برنامه های رادیویی مثل پورشه در میان دیگر ماشین ها باشد.

وی درباره اتفاقات و سختی های برنامه های زنده توضیح می دهد: یک شب آقای زنده دلان که مجری ثابت برنامه است تماس گرفت و گفت نمی تواند برای اجرای برنامه بیاید ما هم نمی دانستیم چه دلیلی باید بیاوریم که مجری «عصر صبا» نمی آید. سپس به علیرضا تابان که اجرای برنامه «صباهنگ» را که قبل از «عصر صبا» است بر عهده دارد گفتم که این برنامه را هم اجرا کند و از او درخواست کردم که بعد از اجرا و پایان برنامه اش در استودیو باقی بماند و بعد از حضور خانم آسیه گرجی مجری دیگر برنامه در استودیو و اعتراض ایشان، بگوید «صباهنگ» باید ۹۰ دقیقه شود و من بیرون نمی آیم و به زنده دلان هم گفته ام که نیاید! با چنین سناریویی اجرای این برنامه را هم بر عهده بگیرد و وقتی تهیه کننده روی خط زنده به او می گوید که اجرایش به پایان رسیده است باز هم برنامه را ترک نکند.

یوسف نیا ادامه می دهد: به این ترتیب «عصر صبا» وارد فاز تازه ای شد و ما نه تنها مشکلات و اتفاقات روز بلکه اتفاقات پشت صحنه را هم به طنز تبدیل می کنیم.

کمی مکث می کند و من باز صدای نازنین مهیمنی را می شنوم که پیامک ها را با تیپ های مختلف می خواند و امیر زنده دلان نیز به هر پیامکی با لحن های مخصوص به خود جواب های بداهه و طنازانه می دهد. بعد از آن وارد آیتم نمایشی «عصر زندگی» می شوند و دو مجری با نام های جاسم و حلیمه یکدیگر را صدا می زنند و با لحنی شبیه به عربی، از مهمانی و چشم و هم چشمی در دعوت و مبل و... دیالوگ هایی می گویند و قصه ای را بازی می کنند.

یوسف نیا تاکید می کند که همه این دیالوگ ها جز پیامک هایی که خوانده می شود و امیر زنده دلان به طنز و بداهه به آنها جواب می دهد متن هایی است که از پیش نوشته شده و برایشان برنامه ریزی شده است.

چند آیتم دیگر مثل «عصر سفر» و «عصر عسل» هم پخش می شود که هر دو بهانه ای است تا شهرها و مشاغل مختلف در این برنامه به زبان طنز و شوخی معرفی شوند. سپس آنتن روی یک گزارش تولیدی و آیتمی می رود تا من دقایقی بتوانم در استودیو حضور پیدا کنم و چند عکس یادگاری هم بگیرم.

در همین حین نازنین مهیمنی پیامکی را که تازه رسیده است از سیستم مقابلش می خواند و می خندد و می گوید که آخر پیامک نوشته شده است که آن را با لحن بدبختی بخوانند. مدل های مختلف را امتحان می کند و به صورت یک شعر ریتمیک آن را می خواند «خانم خودش خوب می دونه/ مبلو ببر توی خونه» و باز با لحن های یگر هم امتحان می کند.

ما سعی می کنیم وارد لودگی و لمپنیزم نشویم و شوخی هایی داشته باشیم که به روز باشد هر دو مجری پرانرژی هستند. امیر زنده دلان در همان چند دقیقه کوتاه پشت میکروفن تند تند حرف می زند و توضیح می دهد که مهمترین هدف ما سرگرمی، شادی و تلنگر زدن به مخاطب است و ما باید بتوانیم در پس همه شوخی ها پیامی هم داشته باشیم. ما سعی می کنیم وارد لودگی و لمپنیزم نشویم و شوخی هایی داشته باشیم که به روز باشد. رادیو صبا یکی از شبکه هایی است که به شاکله اصلی متن مقید است.

حالا برنامه دوباره روی خط زنده می رود و ابتدا زنده دلان می گوید: آقای بهرام از شهر ری همیشه برای ما پیامک های ریتیمک می فرستند و این بار هم یک شعر برای ما فرستاده اند و هر دو با هم شعر را می خوانند: «خانم خودش خوب می دونه/ مبلو ببر توی خونه/ با پرده ست کن موکتو / حالا که مبل اومد خونه...»

غیر از برنامه که قرار است فضای شاد و سرگرم کننده ای داشته باشد انگار مخاطبان هم سعی می کنند که با فضایی طنز پیامک بزنند مثلا نازنین مهیمنی یکی دیگر از پیامک ها را پشت میکروفن می خواند: «سلام. ما رومبلی نمی کشیم ولی رو مبلمون مین می گذاریم که اصلا کسی رویش ننشیند». زنده دلان هم جواب می دهد: «شما با خودتون این کار و می کنید با مهموناتون چی کار می کنید.»

برخی از این پیامک ها از طرف کسانی رسیده است که چندین اسم دارند و مثلا به یک کارگاه خیاطی تعلق دارند. همان جا می توانم سیستم پیامکی را هم ببینم و مدیر رادیو صبا نشانم می دهد که از صبح بیش از ۳۰۰۰ هزار پیامک رسیده است.

مجریان «عصر صبا» یک بار دیگر پرسش برنامه را تکرار می کنند که چرا وقتی خودمان هستیم مبل ها روکش دارند و وقتی مهمان می آید آنها را برمی داریم.

حالا نازنین مهیمنی مجری برنامه دقایقی بیرون می آید نفسی تازه می کند و با همان صورت شاد و انرژی ای که دارد سلامی به افرادی می دهد که در این طرف استودیو هستند.

مهیمنی نیز در گفتگویی کوتاه و چند دقیقه ای درباره این همه لهجه هایی که در برنامه می سازد توضیح می دهد و می گوید: من خیلی به مردم گوش می کنم و لهجه های مختلف را از همین مردم کوچه و خیابان می گیرم. به طور مثال یک بار دیدم دو خانم میانسال راه می رفتند و لحن و گویش یکی از آنها خیلی برایم جالب بود و با اینکه عجله داشتم و باید زودتر خود را به سرویس می رساندم به همکارانم گفتم آنها بروند و من پشت سر آن دو خانم رفتم و سعی کردم خوب صدایشان را بشنوم. بعد از آن در گوشی موبایلم سعی کردم با همان لحن حرف بزنم و صدایم را ضبط کنم تا فراموش نکنم و بعدها هم از آن استفاده کردم.

حالا سریع به داخل استودیو بازمی گردد تا باز آیتم نمایشی دیگری را با نام های کیانوش و کوکب اجرا کنند. آیتمی که در آن کوکب و کیانوش به سبزوار سفر کرده اند و باز هم قرار است با برخی از عادات رفتاری و فرهنگی ایرانیان شوخی کنند.

کوکب لهجه دارد اما معلوم نیست لهجه اش به کدام شهر تعلق دارد. بعد از این آیتم و با یک فاصله کوتاه یک نفر پیامک می دهد که لااقل از لهجه سبزواری استفاده می کردید و مهیمنی پاسخ می دهد: لهجه کوکب ملغمه ای از لهجه هاست.

زنده دلان نیز در ادامه اش با شوخی می گوید: البته برای اینکه از هیچ جا زنگ نزنند و نگویند که لهجه ما را مسخره کردید.

یوسف نیا نیز همان جا به گوشی های آنها اعلام می کند که بگویند ما مسافر هستیم و دلیلی ندارد عین لهجه یا زبان همان شهرها حرف بزنیم.

زنده دلان هم اضافه می کند که «در ضمن ما مسافریم تو سبزوار»

مدیر رادیو صبا به اندازه خود برنامه انرژی دارد و توضیح می دهد: برنامه های رادیویی برای من فرقی ندارند؛ همه برنامه ها از ۶ صبح تا ۱۰ شب به زعم من یک برنامه محسوب می شوند که باید سعی کنم فراز و فرودی در میان آنها حس نشود. درواقع همه برنامه ها در کنار هم باید هارمونی داشته باشند که شنونده از آنها خسته نشود.

می گویم شما جزو معدود مدیرانی هستید که ویژگی های خودش با رویکرد شبکه شباهت دارد و شاد و پرانرژی است که پاسخ می دهد: چون برایم مهم است که با عشق کارم را انجام دهم. مهم نیست آدم ها چه کاری انجام می دهند مهم این است که با همه وجودشان کار کنند.

حالا ساعت حدود ۱۹:۳۰ است و دو مجری کم کم با مخاطبانشان خداحافظی می کنند و در آخرین جمله دو نفری می گویند «خدا یار و نگهدار قلب های مهربونتون»

برنامه زنده «عصر صبا» به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای نازنین مهیمنی، آسیه گرجی و امیر زنده دلان ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا با مخاطبان همراه می شود.