به گزارش خبرنگار مهر، سینا آبگون شامگاه پنجشنبه در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت ضمن ابراز خوشحالی از حضور در تجمع مردم رشت اظهار کرد: دشمن امروز به خوبی می‌داند که ایران تنها ابرقدرت جهان است.

وی حضورش را در بین مردم به استعانت از شهدا و حضرت زهرا (س) دانست و گفت: از یازده سال پیش فعالیت هنری‌ام را شروع کردم و اما امروز اعتقاد دارم هنرمند زمانی که هنرش در خدمت انقلاب باشد و برای شهدا قدم بردارد می‌تواند جریان‌ساز باشد.

خواننده رپ تصریح کرد: هنرمندان صاحب نامی بودند که متاسفانه مسیر زندگیشان عوض شد اما هنرمند واقعی کسی است که پای وطن بایستد.

آبگون به وجود هجمه‌های فراوان در این مسیر اشاره و عنوان کرد: حاج حسین یکتا به من گفت که پای شهدا بایست اما حقیقت این است که به هزار دلیل می‌شد نباشیم اما فقط به یک دلیل عشق به رهبر ماندیم.

وی افزود: شهادت در راه خدا آرزوی من است و از بی بی دو عالم می‌خواهم در حق این فرزند ناخلف مادری کند و در این راه شهادت نصیبم شود.

خواننده رپ انقلابی به بیان خاطره‌ای از تجمعات شبانه پرداخت و گفت: در یکی از تجمعات شبانه در میدان انقلاب جانبازی را دیدم که دست و پا نداشت اما می‌گفت من جبهه نبرد را در کف خیابان دیدم.

آبگون در پایان خاطرنشان کرد: امروز از هر شهری یک میدان متعلق به تجمعات مردم است که وظیفه ما ایستادگی در این میدان تا پیروزی نهایی است.