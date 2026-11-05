به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اردوی آماده‌سازی تیم ملی از روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده باید ساعت ۱۶ در محل اردو، سالن زنده‌یاد محمود مشحون واقع در مجموعه ورزشی آزادی، حضور داشته باشند.

بر این اساس، ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند که اسامی آنها به شرح زیر است:

ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، پیتر گیرگوریان، سیدمهدی جعفری، امیرحسین طوسیان، محمدمهدی رحیمی، علیرضا شریفی، خشایار علی‌اکبری، مبین شیخی، سیدمحمد غفاری، محمدمهدی حیدری، نوید رضایی‌فر، متین آقاجانپور، صارم جعفری، حسن علی‌اکبری، سیدجلال آقامیری و محمدمهدی جلالی.

همچنین بهنام یخچالی، سالار طاهری، محسن عسگرنیا و محمد امینی نیز به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد.

کادر فنی و اجرایی تیم ملی

سرپرست کاروان محسن شاهعلی

سرمربی سوتیریوس مانولوپولوس

مربیان فرزاد کوهیان و محمد کسایی‌پور

مربی بدنساز مهدی چراغی

آنالیزورها مسعود صفری و وحید عامری

فیزیوتراپ مجید صادقی

امور اجرایی آرش بهادرزاده و امیرحسین علی‌جانزاده

ماساژور احمد گروسی

تدارکات علی صمدی

همچنین الکساندر ولیساراکوس به کادر تیم ملی اضافه خواهد شد